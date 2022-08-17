Путін не відмовлявся від своїх ключових цілей щодо України, — ISW

Глава Кремля все ще хоче змінити режим у Києві та окупувати якнайбільше українських областей.

Стратегічні цілі президента РФ Володимира Путіна під час повномасштабного вторгнення в Україну залишаються незмінними. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 16 серпня.

Американські аналітики зазначають, що Кремль, використовуючи пропаганду, намагається спотворити свої максималістські цілі в Україні.

Однак, як сказано у звіті ISW, президент РФ Володимир Путін все ще хоче змінити режим у Києві та окупувати більшу частину сусідньої держави. У матеріалі аналітики процитували заяву глави Кремля, яку зроблено під час форуму "Армія-2022", про те, що "наші війська та бійці Донбасу виконують свій обов'язок, борючись за Росію та звільняючи "Донбас".

"Така обмежена заява про російські цілі різко контрастує з раніше сформульованими російськими військовими цілями щодо "денацифікації" та "демілітаризації" всієї України. Відносно обмежена заява Путіна також несумісна з діями РФ щодо інтеграції окупованих частин Херсонської та Запорізької областей до складу Російської Федерації", наголосили в ISW, аналізуючи стратегічні цілі Кремля в Україні.

Нагадаємо, 15 серпня у британських ЗМІ з'явилася інформація про те, що кремлівська еліта просить країни Заходу допомогти йому зупинити повномасштабну війну в Україні. За даними журналістів, міжнародні санкції сильно вдарили по можливостях топоточення президента РФ Володимира Путіна, через що вони зацікавлені у якнайшвидшому припиненні збройного конфлікту.

Також повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін після битви за Херсон може запропонувати Україні підписати мировий договір.