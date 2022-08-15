Кремлівська еліта у паніці просить Захід допомогти зупинити війну в Україні, — ЗМІ

За даними журналістів, по представникам близького кола Путіна боляче вдарили західні санкції, чим і пояснюються відчайдушні спроби припинити війну.

Напередодні з'явилася інформація, що високопоставлений кремлівський чиновник таємно попросив представників Заходу допомогти зупинити війну в Україні. Про це пише британський таблоїд The Daily Mail з посиланням на доповідь, складену представниками західної розвідувальної спільноти.

Повідомляється, що по представникам близького кола Путіна боляче вдарили західні санкції, тому й робляться відчайдушні спроби припинити війну.

За даними журналістів, деякі старші офіцери та чиновники також стурбовані ризиками, пов'язаними з бойовими діями біля Запорізької АЕС, а звернення до співробітників ЦРУ робилося за спиною Путіна.

"Представник близького кола російського президента направив Заходу сигнал про бажання домовитися. Настрій кремлівської еліти — панічний", — такі слова одного з "оплотів" кремлівського режиму містяться в розвіддокументах.

Якби ім'я інсайдера стало відомо, йому та його сім'ї загрожувала б небезпека, оскільки Путін уже почав хвилю кадрових чисток і звільнив низку воєначальників. Деякі з них зникли або захворіли за загадкових обставин.

Повідомляється, що путінська еліта, знайома з життям на Заході, діти якої навчаються у західних вишах, поки що нічого не робить, щоб зупинити війну, бо вони налякані можливими для них наслідками.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін розуміє, що помилився, розпочавши війну в Україні. Але при цьому, за словами екскомандувача НАТО Джеймса Ставрідіса, глава РФ ніколи не визнає помилку і продовжить смішну вигадку про "неонацистів" у Києві.

Нагадаємо, що під час контрнаступу краще уникати вуличних боїв у Херсоні. Такої думки дійшли військові дослідники.