Кремлевская элита в панике просит Запад помочь остановить войну в Украине, — СМИ

По данным журналистов, по представителям близкого круга Путина больно ударили западные санкции, чем и объясняются отчаянные попытки прекратить войну.

Накануне появилась информация о том, что высокопоставленный кремлевский чиновник тайно попросил представителей Запада помочь остановить войну в Украине. Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail со ссылкой на доклад, составленный представителями западного разведсообщества.

Сообщается, что по представителям близкого круга Путина больно ударили западные санкции, поэтому и предпринимаются отчаянные попытки прекратить войну.

По данным журналистов, некоторые старшие офицеры и чиновники также обеспокоены рисками, связанными с боевыми действиями у Запорожской АЭС, а обращение к сотрудникам ЦРУ делалось за спиной Путина.

"Представитель близкого круга российского президента направил Западу сигнал о желании договориться. Настроение кремлевской элиты — паническое", — такие слова одного из "оплотов" кремлевского режима содержатся в разведдокументах.

Если бы имя инсайдера стало известно, ему и его семье угрожала бы опасность, т.к. Путин уже начал волну кадровых чисток и уволил ряд военачальников. Некоторые из них исчезли или заболели при загадочных обстоятельствах.

Сообщается, что путинская элита, знакомая с жизнью на Западе, дети которой учатся в западных вузах, пока ничего не предпринимает, чтобы остановить войну, потому что они напуганы возможными для них последствиями.

Ранее Фокус сообщал, что Путин понимает, что ошибся, начав войну в Украине. Но при этом, по словам экс-командующего НАТО Джеймса Ставридиса, глава РФ никогда не признает ошибку и продолжит твердить смешную выдумку о "неонацистах" в Киеве.

Напомним, что во время контрнаступления лучше избегать уличных боев в Херсоне. К такому мнению пришли военные исследователи.