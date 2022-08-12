"ЗСУ перемагають": британський експерт назвав термін, коли Путін запропонує Україні мир

На думку Тімоті Еша, президент РФ піде на мирову після битви за Херсон і першу спробу шантажу Європи постачанням енергоресурсів. Експерт закликав Захід не розслаблятися і показати довгострокову підтримку Києва.

Російський президент Володимир Путін може запропонувати Україні мирну угоду в листопаді. Військовий потенціал Росії виснажується, а паритет із НАТО треба зберегти, пише в колонці для видання "Новое время" британський економіст, експерт з України Тімоті Еш.

Путін піде на мирову після першої спроби шантажу Європи постачанням енергоресурсів восени та битви за Херсон. На думку експерта, ця битва закінчиться за кілька місяців.

Україна матиме перевагу та вирішить, чи погодитися на поганий мир (як було з Мінськом-1 чи Мінськом-2), чи продовжити боротьбу, вважає Еш.

"Цього разу навколо України набагато більше єдності та рішучості боротися, доки не буде повернуто набагато більше території — південь, Запоріжжя і порти в Херсонській області — ключові… Якщо ви пам'ятаєте, Мінськ-1 та Мінськ-2 підписували після поразки України в Іловайському та Дебальцевському котлах. Це дало Путіну вагу на цих переговорах, Україна була на межі катастрофічних поразок", — нагадав він.

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Україна відчує себе інакше, якщо Путін не змінить перебіг битви за Херсон. Військова міць двох країн, за оцінкою британця, дуже відрізняються.

Військова підтримка України — в НАТО може бути розкол

За оцінкою британця, Україна за підтримки НАТО перевершує супротивника у воєнному плані. Постає питання — чи будуть деякі члени НАТО погрожувати відмовою від військової допомоги, якщо Україна не прийме мирної пропозиції від Путіна, пише Тімоті Еш.

США, Велика Британія та країни Східної Європи підтримають жорстку лінію України, а французи з німцями дадуть задню, упевнений він.

Експерт порадив Заходу тиснути на Росію так:

скоріше наростити військову та фінансову підтримку України. Путіну потрібно довести підтримку Заходу в довгостроковій перспективі. Президент РФ охоче піде на мирні переговори, якщо подумає, що Україна зможе воювати з такою інтенсивністю нескінченно довго;

проявляти єдність і не демонструвати розбіжності публічно;

посилювати санкції — заборонити в'їзд росіянам на Захід, збільшити вартість віз. Позбавлення війни повинні відчути прості росіяни, які схвалюють війну в Україні.

Нагадаємо, що посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що РФ сама вийшла з мирних переговорів з Україною, коли розпочала наступ на Донбасі. Дипломат упевнений, що Україна та РФ могли б підписати мирну угоду, якби Москва дотримувалася Стамбульських домовленостей.

У Міноборони України впевнені в необхідності Києва завдати Росії військової поразки на полі бою. Саме тому командування ЗСУ просить західних партнерів постачати більше зброї.

У липні в Кремлі говорили, що питання початку мирних переговорів між Москвою і Києвом не стоїть на порядку денному.