Росія сама перервала мирні переговори з Україною, розпочавши наступ на Донбасі — посол

Наприкінці березня Україна розраховувала на підписання мирної угоди. Проте РФ розпочала новий виток агресії, незважаючи на попередні домовленості сторін у Стамбулі про припинення бойових дій і виведення військ.

Росія припинила мирні переговори з Україною після того, як розпочала новий наступ на Донбасі. Вторгнення ЗС РФ продовжилося, незважаючи на попередні домовленості сторін у Стамбулі про припинення бойових дій і виведення військ. Про це розповів посол України у Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, президент Туреччини Реджеп Ердоган проводив переговори з Володимиром Зеленським та Росією і переконував у необхідності мирного врегулювання.

"Саме завдяки суто посередницьким функціям турецької сторони вдалося проводити ці переговори", — заявив Боднар.

Дипломат розповів, що наприкінці березня Україна розраховувала на підписання мирної угоди із Росією після переговорів сторін у Стамбулі. Однак вони нівелювалися після того, як світ дізнався про злочини росіян у Бучі, Ірпені та інших містах.

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Василь Боднар додав, що переговори між РФ та Україною все ще тривали. Проте їх зупинив Кремль, коли розпочав новий наступ на Донбасі, оскільки основною умовою переговорів у Стамбулі було припинення бойових дій і виведення військ РФ.

"Це було не до душі як Путіну, так і, якщо ми можемо так сказати, суспільству Росії, тій масі, яка хоче війни, крові та в якій злочини лише толеруються", — вважає посол.

Імовірність мирних переговорів України та РФ

Боднар вважає, що Україна та Росія могли дійти підписання мирної угоди, якби процес розвивався так, як він був передбачений на переговорах у Туреччині. Однак навряд чи це можливо за нинішніх умов і після злочинів, скоєних російськими військами.

Він також вважає малоймовірним, що підписана в Туреччині "зернова угода" може розширитися до початку нових мирних переговорів.

Нагадаємо, 6 серпня Ердоган запропонував Путіну зустрітися із Зеленським у Туреччині. Тайїп Ердоган вважає, що "українську кризу" можна вирішити внаслідок переговорів.

Однак 8 серпня прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори двох лідерів зараз неможливі, тому що українська делегація "пішла з радарів".

Раніше, 3 серпня, ексканцлер Німеччини Герхард Шредер розповів, що зустрічався в Москві з Володимиром Путіним. Він розповів про бажання РФ сісти за стіл переговорів з Україною, проте висловив сумнів, що Путін зможе відмовитись від Криму. Крім того, політик вважає, що Донбас можна повернути до складу України за прикладом швейцарських кантонів.