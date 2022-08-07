"Маріонетка Путіна". Український дипломат Олександр Щерба поставив Роджера Вотерса на місце

Співзасновник рок-гурту Pink Floyd назвав президента США Джо Байдена "воєнним злочинцем", який "розпалює війну в Україні". У відповідь Олександр Щерба порекомендував Вотерсу переїхати в РФ.

Співзасновник і вокаліст британського рок-гурту Pink Floyd Роджер Вотерс звинуватив президента США Джо Байдена в "розпалюванні війни" в Україні та назвав його "воєнним злочинцем". Про це Вотерс сказав в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

"Байден розпалює вогонь в Україні, це величезний злочин. Чому Сполучені Штати не спонукають президента України Володимира Зеленського до переговорів, щоб закінчити цю жахливу, жахливу війну, яка вбиває українців і росіян?" — запитав музикант.

[ + – ] Вотерс звинувачує Байдена в розпалюванні війни в Україні з 4-ої хвилини

У відповідь кореспондент CNN Майкл Смерконіш зауважив, що Вотерс звинувачує того, хто не починав нападати.

Співзасновник Pink Floyd заявив, що війна почалася ще у 2008 році, коли блок НАТО почав просуватися до кордону з Росією і тим самим порушив договір.

[ + – ] Роджер Вотерс вважає, що війна РФ з Україною розпочалася у 2008 році

Роджер Вотерс у липні розпочав тур Північною Америкою та вже відіграв 15 концертів. Під час виступу гурту показувалися портрети "воєнних злочинців", зображення Байдена супроводжувалося написом Just getting started ("Він тільки почав").

Український дипломат "відправив" Вотерса в Росію

Заяви Роджера Вотерса оперативно парирував український дипломат Олександр Щерба. Колишній посол України в Австрії, автор книги "Україна проти пітьми" Олександр Щерба запропонував Роджеру Вотерсу переїхати в Росію. Дипломат назвав музиканта "безвільною, безсердечною, нещадною та заблудлою" людиною.

"Гей, Роджере Вотерс, спочатку ти казав, що війни не буде, тому що Володимир Путін занадто розумний. Тепер війна йде, а ти кажеш, що вона почалася з об'єктивних причин, — написав Щерба. — Чому ж ти не переїжджаєш у Росію, безвільна, безсердечна, нещадна, заблудла людино?"

До свого повідомлення у Twitter Олександр Щерба додав хештег #PutinsPuppet — "Маріонетка Путіна", маючи на увазі Роджера Вотерса, а також патріотичний хештег #StandWithUkraine — "Залишаюся з Україною".

Радянські переконання — позиція Роджера Вотерса щодо війни з Україною

Увечері 7 квітня вийшов кліп на популярну українську пісню "Ой, у лузі червона калина", який записали гітарист і вокаліст Pink Floyd Девід Гілмор, ударник Нік Мейсон і лідер українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк.

Фокус писав, що Роджер Вотерс не став брати участь у записі кліпу, оскільки вже багато років через соціалістичні переконання висловлює симпатію до Росії.

Вотерс визнавав незаконність повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але із застереженнями. За його словами, багато світових лідерів — це гангстери.

"Я відчував огиду до гангстерів Буша та Блера, коли вони вторглися в Ірак у 2003 році, у мене була та залишається огида до гангстерського уряду Ізраїлю через вторгнення в Палестину в 1967 році. Мені було гидко, що гангстери Обама та Клінтон віддають накази НАТО про незаконні бомбардування як Лівії, так і Сербії", — коментував він.

Вокаліст Pink Floyd говорив, що війна в Україні розпочалася через українських "неонацистів".

Нагадаємо, що адміністрація Байдена готує новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд. До нього увійдуть снаряди для HIMARS і ракети для ЗРК NASAMS.

Журналісти The Guardian раніше представили відео та фотографії докази звірств військових РФ. У матеріалах показано голову українського військовополоненого, яка насаджена на палицю.