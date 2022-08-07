"Марионетка Путина". Украинский дипломат Александр Щерба поставил Роджера Уотерса на место

Сооснователь рок-группы Pink Floyd назвал президента США Джо Байдена "военным преступником", который "разжигает войну в Украине". В ответ Александр Щерба порекомендовал Уотерсу переехать в РФ.

Сооснователь и вокалист британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил президента США Джо Байдена в "разжигании войны" в Украине и назвал его "военным преступником". Об этом Уотерс сказал в интервью американскому телеканалу CNN.

"Байден разжигает огонь в Украине, это огромное преступление. Почему Соединенные Штаты не побуждают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, чтобы закончить эту ужасную, чудовищную войну, которая убивает украинцев и русских?" – задал вопрос музыкант.

[ + – ] Уотерс обвиняет Байдена в разжигании войны в Украине с 4-й минуты

В ответ корреспондент CNN Майкл Смеркониш заметил, что Уотерс обвиняет того, кто не начинал нападать.

Сооснователь Pink Floyd заявил, что война началась еще в 2008 году, когда блок НАТО начал продвигаться к границе с Россией и тем самым "нарушил договор".

[ + – ] Роджер Уотерс считает, что война РФ с Украиной началась в 2008 году

Роджер Уотерс в июле начал тур по Северной Америке и уже отыграл 15 концертов. Во время выступления группы показывались портреты "военных преступников", изображение Байдена сопровождалось надписью "Just getting started" ("Он только начал").

Украинский дипломат "отправил" Уотерса в Россию

Заявления Роджера Уотерса оперативно парировал украинский дипломат Александр Щерба. Бывший посол Украины в Австрии, автор книги "Украина против тьмы" Александр Щерба предложил Роджеру Уотерсу переехать в Россию. Дипломат назвал музыканта "безвольным, бессердечным, беспощадным и заблудшим" человеком.

"Эй, Роджер Уотерс, сначала ты говорил, что войны не будет, так как Владимир Путин слишком умен. Теперь война идет, а ты говоришь, что она началась по объективным причинам, – написал Щерба. — Почему же ты не переезжаешь в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?"

К своему сообщению в Twitter Александр Щерба добавил хэштег #PutinsPuppet — "Марионетка Путина", явно имея в виду Роджера Уотерса, а также патриотический хэштег #StandWithUkraine — "Остаюсь с Украиной".

Советские убеждения – позиция Роджера Уотерса по войне РФ с Украиной

Вечером 7 апреля вышел клип на популярную украинскую песню "Ой, у лузі червона калина", который записали гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор, ударник Ник Мейсон и лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

Фокус писал, что Роджер Уотерс не стал участвовать в записи клипа, поскольку уже много лет из-за социалистических убеждений выражает симпатию к России.

Уотерс признавал незаконность полномасштабного вторжения РФ в Украину, но с оговорками. По его словам, многие мировые лидеры – это гангстеры.

"Я испытывал отвращение к гангстерам Бушу и Блэру, когда они вторглись в Ирак в 2003 году, у меня было и остается отвращение к гангстерскому правительству Израиля из-за вторжения в Палестину в 1967 году. Мне было противно, что гангстеры Обама и Клинтон отдают приказы НАТО о незаконных бомбардировках как Ливии, так и Сербии", – комментировал он.

Вокалист Pink Floyd говорил, что война в Украине началась из-за украинских "неонацистов".

Напомним, что администрация Байдена готовит новый пакет военной помощи для Украины на $1 млрд. В него войдут снаряды для HIMARS и ракеты для ЗРК NASAMS.

Журналисты The Guardian ранее представили видео и фотографии доказательства зверств военных РФ. В материалах показана голова украинского военнопленного, которая насажена на палку.