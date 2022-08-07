Новые фото и видео показывают зверства россиян над украинскими пленными, – The Guardian

Голова убитого военного на палке и отрезанные кисти рук на заборе в Попасной – свидетельства варварского поведения российских военных.

О том, что в Сети появились фото- и видеодоказательства очередных зверств российских военных, сообщают журналисты The Guardian. Издание пишет, что на видео и на фотографии можно рассмотреть голову украинского военнопленного, которая насажена на палку, воткнутую возле одного из домов в оккупированном городе Попасная на Донбассе. Две кисти рук, которые вероятно принадлежат убитому, надеты на металлические шипы на рядом стоящем заборе.

Издание не опубликовало ни фото, ни видео из-за "сильной жестокости" изображения. Что касается фотографии, то The Guardian ссылается на публикацию главы Луганской ОВА Сергея Гадая в Facebook.

Гайдай в комментарии к фотографии (автором указана Елена Сумина) написал, что российские военные действительно ведут себя как орки и "в них нет ничего человеческого".

"Они действительно орки. 21 век, оккупированная Попасная, человеческий череп на заборе. В россиянах нет ничего человеческого, мы воюем с нелюдями", — написал Гайдай.

[ + – ] Фотография, которую разместил в Facebook глава Луганской ОВА Сергей Гадай Фото: Facebook

Издание пишет, что не может подтвердить подлинность фотографии, но геолокация указывает на то, что снимок сделали в конце июля именно в Попасной. На стене дома, возле которого виден череп на палке и руки на заборе, можно увидеть адрес: улица Нагорная, 21.

Что касается видео, о котором пишет британское издание, то на нем видно обезглавленное и безрукое тело мужчины, одетого в военную форму. Вероятно, это его голова находится на палке, а кисти рук закреплены на заборе рядом.

ВСУ отступили из Попасной в начале мая. Тогда лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что именно его войска захватили город. Издание пишет, что новая фотография с убитым украинским военным – это очередное доказательство зверств, которые совершили российские солдаты во время войны в Украине.

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Фокус уже писал о том, что в конце июля в Сети появилось видео, на котором российские военные издевались на украинским военнопленным. На видео было видно, как один из российских солдат пытает и кастрирует пленного бойца. После этого оккупант убил украинца выстрелом в голову.

Позже Фокус писал о том, что расследователи международного проекта Bellingcat смогли идентифицировать российского военного, который проводил экзекуцию над нашим военнопленным. Расследователи установили, что издевались оккупанты наш украинским солдатом на территории санатория "Приволье" в Луганской области. И в этих зверствах принимали участие бойцы из чеченского спецподразделения "Ахмат".