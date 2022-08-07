Нові фото й відео показують звірства росіян над українськими полоненими, — The Guardian

Голова вбитого військового на палиці та відрізані кисті рук на паркані в Попасній — свідчення варварської поведінки російських військових.

Про те, що в мережі з'явилися фото- й відеодокази чергових звірств російських військових, повідомляють журналісти The Guardian. Видання пише, що на відео та на фотографії можна побачити голову українського військовополоненого, яка насаджена на палицю, устромлену біля одного з будинків в окупованому місті Попасна на Донбасі. Дві кисті рук, які, ймовірно, належать убитому, одягнені на металеві шипи на паркані поруч.

Видання не опублікувало ні фото, ні відео через "сильну жорстокість" зображення. Щодо фотографії, то The Guardian посилається на публікацію голови Луганської ОВА Сергія Гадая у Facebook.

Гайдай у коментарі до фотографії (авторкою вказана Олена Суміна) написав, що російські військові справді поводяться, як орки, і "в них немає нічого людського".

"Вони справді орки. 21 століття, окупована Попасна, людський череп на паркані. У росіянах немає нічого людського, ми воюємо з нелюдами", — написав Гайдай.

[ + – ] Фотографія, яку розмістив у Facebook голова Луганської ОВА Сергій Гадай Фото: Facebook

Видання пише, що не може підтвердити справжність фотографії, але геолокація вказує на те, що знімок зробили наприкінці липня саме в Попасній. На стіні будинку, біля якого видно череп на палиці та руки на паркані, можна побачити адресу: вулиця Нагірна, 21.

Що стосується відео, про яке пише британське видання, то на ньому видно обезголовлене та безруке тіло чоловіка, одягненого у військову форму. Ймовірно, це його голова розташована на палиці, а кисті рук закріплені на паркані поряд.

ЗСУ відступили з Попасної на початку травня. Тоді лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що саме його війська захопили місто. Видання пише, що нова фотографія з убитим українським військовим — це черговий доказ звірств, які здійснили російські солдати під час війни в Україні.

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Фокус уже писав про те, що наприкінці липня в мережі з'явилося відео, на якому російські військові знущалися з українського військовополоненого. На відео було видно, як один із російських солдатів катує та каструє полоненого бійця. Після цього окупант убив українця пострілом у голову.

Пізніше Фокус писав про те, що розслідувачі міжнародного проєкту Bellingcat змогли ідентифікувати російського військового, який проводив розправу над нашим військовополоненим. Розслідувачі встановили, що знущалися окупанти з нашого українського солдата на території санаторію "Привілля" в Луганській області. І в цих звірствах брали участь бійці з чеченського спецпідрозділу "Ахмат".