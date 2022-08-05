Bellingcat ідентифікував окупанта РФ, який кастрував полоненого бійця ЗСУ (фото)
Катом, за даними журналістів, виявився уродженець Туви — Очур-Суге Монгуш 1993 року народження, який воював в Україні у складі батальйону "Ахмат".
Розслідувачі міжнародного проєкту Bellingcat ідентифікували бійця ЗС РФ, який катував і кастрував українського військовослужбовця. Про це йдеться у матеріалі видання The Insider, журналісти якого також брали участь у OSINT-операції.
Так, представники Bellingcat встановили, що тортури над українським військовослужбовцем проходили на території санаторію "Привілля" у Луганській області. У знущаннях брали участь бійці із чеченського спецпідрозділу "Ахмат". До того ж, як йдеться у розслідуванні, катом виявився уродженець Туви — Очур-Суге Монгуш 1993 року народження.
Ідентифікувати воєнного злочинця, за даними журналістів, допомогли капелюх з візерунком у вигляді морських черепашок над полями, а також чорний браслет на лівій руці вбивці.
Воєнний злочинець на відеоролику був одягнений в українську військову сорочку, а на задньому плані засвітився автомобіль іранського виробництва IKCO Samand із нанесеною чорним балончиком буквою "Z". За даними розслідувачів, ця людина разом з транспортним засобом була присутня в мінімум п'яти пропагандистських роликах — RT, РІА "Новини", Патрік Ланкастер, Розслідування та портрети і Kadyrov 95.
Ідентифікація особи воєнного злочинця здійснювалася за допомогою сайтів знайомств. Сервіс search4faces знайшов профіль у соцмережі "Однокласники" людини на ім'я Очур-Суге Монгуш, проте показав недостатньо високий рівень впевненості — 55%.
Пізніше розслідувачі скористалися порталом Findclone, який спеціалізується на пошуку осіб у мережі "ВКонтакте", завдяки чому журналісти встановили особу ще одного воєнного злочинця — Євгена Зіброва, який у складі "Ахмата" також воював в Україні.
У центрі фотографії чоловік у капелюсі, який дуже схожий на "ковбоя"-садиста. Під час пошуку цієї особи на FindClone журналісти знову вийшли на профіль у "ВКонтакті" Очур-Суге Монгуша, але цього разу зі значно вищим ступенем достовірності — 73%. У процесі розслідування було встановлено, що боєць підрозділу "Ахмат" до повномасштабного вторгнення в Україну працював у МНС.
Журналістам вдалося зв'язатися з підозрюваним Очур-Суге Монгушем, проте військовослужбовець всіляко заперечував свою причетність до тортур та вбивства українського військовополоненого. Чоловік розповів, що на Донбасі супроводжував своїх знайомих журналістів, а відео за його участю є постановкою.
"Він також стверджував, що відразу після появи відео йому зателефонували його друзі. Він відповів їм, що відео сфабриковане, і вони порадили йому з'явитися у ФСБ і показати листи відрядження, з яких зрозуміло, коли він приїхав і поїхав. Монгуш стверджує, що в ФСБ його протримали два дні, переконалися, що відео сфабриковано, і потім розповіли, що взагалі-то це відео було викладено ЗСУ і потрапило до рук українців, коли вони знайшли злочинця, який зґвалтував 10-річну дитину. Також Очур-Суге заявив, що такий капелюх, як у нього, має дуже багато людей, а автомобіль, який фігурує на відео зі катуваннями, він ніколи не бачив, при цьому Монгуш визнав і кілька разів повторив, що на відео, опублікованому з території заводу "Азот", справді він", — йдеться у публікації The Insider.
Якщо вірити Монгушу, як зазначають журналісти, військовослужбовці ЗСУ навіщось знайшли якийсь відеоролик, де якийсь ґвалтівник знущається з українського солдата, а потім змонтували його так, щоб садист був схожий саме на уродженця Туви, маючи такі ж капелюх і браслет.
Під час спілкування солдат "Ахмата" стверджував, що під час допиту співробітники ФСБ йому розповіли, що відео з тортурами та кастрацією бійця ЗСУ зняли на території санаторію "Привілля" на Луганщині. Представники Bellingcat, аналізуючи відеоролик та проводячи OSINT-розвідку, змогли виявити місце поряд із профілакторієм, де, як і на відео, поряд розташовані каналізаційний люк із роздвоєним деревом.
Відео за участю бійців "Ахмата", яке було оприлюднено каналом "Розслідування та портрети", знімалося буквально за десятки метрів від місця катувань, встановленого Bellingcat.
"Говорячи про місце злочину Монгуш, мабуть, випадково сказав правду. Але в багатьох інших випадках він відвертого збрехав, і не тільки у випадку з машиною, яку він нібито не бачив. Наприклад, він стверджує, що не має жодного стосунку до батальйону "Ахмат", але присутній на фото з "ахматівцями", зокрема з території Чечні. Він стверджує, що ніколи не тримав у руках зброю, але на своїй сторінці у "ВКонтакті" (тепер видаленій) публікував фото зі зброєю", — додали автори розслідування у своєму матеріалі.
Нагадаємо, наприкінці липня в соцмережах опублікували відео знущання росіян над українським військовополоненим. У ролику один із солдатів ЗС РФ катує і каструє канцелярським ножем полоненого бійця, після чого вбиває його пострілом у голову.
Офіс генпрокурора після публікації відео, на якому відображено момент кастрації та вбивства українського військовополоненого, розпочав розслідування за фактом скоєння воєнного злочину.