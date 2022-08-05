Bellingcat ідентифікував окупанта РФ, який кастрував полоненого бійця ЗСУ (фото)

Катом, за даними журналістів, виявився уродженець Туви — Очур-Суге Монгуш 1993 року народження, який воював в Україні у складі батальйону "Ахмат".

Розслідувачі міжнародного проєкту Bellingcat ідентифікували бійця ЗС РФ, який катував і кастрував українського військовослужбовця. Про це йдеться у матеріалі видання The Insider, журналісти якого також брали участь у OSINT-операції.

Так, представники Bellingcat встановили, що тортури над українським військовослужбовцем проходили на території санаторію "Привілля" у Луганській області. У знущаннях брали участь бійці із чеченського спецпідрозділу "Ахмат". До того ж, як йдеться у розслідуванні, катом виявився уродженець Туви — Очур-Суге Монгуш 1993 року народження.

Ідентифікувати воєнного злочинця, за даними журналістів, допомогли капелюх з візерунком у вигляді морських черепашок над полями, а також чорний браслет на лівій руці вбивці.

[ + – ] Солдат ЗС РФ кастрував українського військовополоненого [ + – ] Солдат ЗС РФ кастрував українського військовополоненого

Воєнний злочинець на відеоролику був одягнений в українську військову сорочку, а на задньому плані засвітився автомобіль іранського виробництва IKCO Samand із нанесеною чорним балончиком буквою "Z". За даними розслідувачів, ця людина разом з транспортним засобом була присутня в мінімум п'яти пропагандистських роликах — RT, РІА "Новини", Патрік Ланкастер, Розслідування та портрети і Kadyrov 95.

[ + – ] Солдат батальйону "Ахмат", який кастрував українського військовополоненого

Ідентифікація особи воєнного злочинця здійснювалася за допомогою сайтів знайомств. Сервіс search4faces знайшов профіль у соцмережі "Однокласники" людини на ім'я Очур-Суге Монгуш, проте показав недостатньо високий рівень впевненості — 55%.

Пізніше розслідувачі скористалися порталом Findclone, який спеціалізується на пошуку осіб у мережі "ВКонтакте", завдяки чому журналісти встановили особу ще одного воєнного злочинця — Євгена Зіброва, який у складі "Ахмата" також воював в Україні.

[ + – ] Чеченський підрозділ "Ахмат" брав участь у війні в Україні

У центрі фотографії чоловік у капелюсі, який дуже схожий на "ковбоя"-садиста. Під час пошуку цієї особи на FindClone журналісти знову вийшли на профіль у "ВКонтакті" Очур-Суге Монгуша, але цього разу зі значно вищим ступенем достовірності — 73%. У процесі розслідування було встановлено, що боєць підрозділу "Ахмат" до повномасштабного вторгнення в Україну працював у МНС.

[ + – ] Солдат ЗС РФ Очур-Суге Монгуш кастрував полоненого українця

[ + – ] Солдат ЗС РФ Очур-Суге Монгуш кастрував полоненого українця

Журналістам вдалося зв'язатися з підозрюваним Очур-Суге Монгушем, проте військовослужбовець всіляко заперечував свою причетність до тортур та вбивства українського військовополоненого. Чоловік розповів, що на Донбасі супроводжував своїх знайомих журналістів, а відео за його участю є постановкою.

"Він також стверджував, що відразу після появи відео йому зателефонували його друзі. Він відповів їм, що відео сфабриковане, і вони порадили йому з'явитися у ФСБ і показати листи відрядження, з яких зрозуміло, коли він приїхав і поїхав. Монгуш стверджує, що в ФСБ його протримали два дні, переконалися, що відео сфабриковано, і потім розповіли, що взагалі-то це відео було викладено ЗСУ і потрапило до рук українців, коли вони знайшли злочинця, який зґвалтував 10-річну дитину. Також Очур-Суге заявив, що такий капелюх, як у нього, має дуже багато людей, а автомобіль, який фігурує на відео зі катуваннями, він ніколи не бачив, при цьому Монгуш визнав і кілька разів повторив, що на відео, опублікованому з території заводу "Азот", справді він", — йдеться у публікації The Insider.

[ + – ] Bellingcat та Insider ідентифікували солдата ЗС РФ, який кастрував полоненого українця

Якщо вірити Монгушу, як зазначають журналісти, військовослужбовці ЗСУ навіщось знайшли якийсь відеоролик, де якийсь ґвалтівник знущається з українського солдата, а потім змонтували його так, щоб садист був схожий саме на уродженця Туви, маючи такі ж капелюх і браслет.

Під час спілкування солдат "Ахмата" стверджував, що під час допиту співробітники ФСБ йому розповіли, що відео з тортурами та кастрацією бійця ЗСУ зняли на території санаторію "Привілля" на Луганщині. Представники Bellingcat, аналізуючи відеоролик та проводячи OSINT-розвідку, змогли виявити місце поряд із профілакторієм, де, як і на відео, поряд розташовані каналізаційний люк із роздвоєним деревом.

[ + – ] Солдати ЗС РФ кастрували українського військовополоненого

[ + – ] Солдати ЗС РФ кастрували українського військовополоненого

Відео за участю бійців "Ахмата", яке було оприлюднено каналом "Розслідування та портрети", знімалося буквально за десятки метрів від місця катувань, встановленого Bellingcat.

[ + – ] Bellingcat встановив місце вбивства українського військовополоненого

"Говорячи про місце злочину Монгуш, мабуть, випадково сказав правду. Але в багатьох інших випадках він відвертого збрехав, і не тільки у випадку з машиною, яку він нібито не бачив. Наприклад, він стверджує, що не має жодного стосунку до батальйону "Ахмат", але присутній на фото з "ахматівцями", зокрема з території Чечні. Він стверджує, що ніколи не тримав у руках зброю, але на своїй сторінці у "ВКонтакті" (тепер видаленій) публікував фото зі зброєю", — додали автори розслідування у своєму матеріалі.

[ + – ] Солдат батальйону "Ахмат", який кастрував українського військовополоненого

Нагадаємо, наприкінці липня в соцмережах опублікували відео знущання росіян над українським військовополоненим. У ролику один із солдатів ЗС РФ катує і каструє канцелярським ножем полоненого бійця, після чого вбиває його пострілом у голову.

Офіс генпрокурора після публікації відео, на якому відображено момент кастрації та вбивства українського військовополоненого, розпочав розслідування за фактом скоєння воєнного злочину.