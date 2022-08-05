Bellingcat идентифицировал оккупанта РФ, кастрировавшего пленного бойца ВСУ (фото)
Палачом, по данным журналистов, оказался уроженец Тувы — Очур-Суге Монгуш 1993 года рождения, воевавшего в Украине в составе батальона "Ахмат".
Расследователи международного проекта Bellingcat идентифицировали бойца ВС РФ, который пытал и кастрировал украинского военнослужащего. Об этом говорится в материале издания The Insider, журналисты которого также принимали участие в OSINT-операции.
Так, представители Bellingcat установили, что пытки над украинским военнослужащим проходили на территории санатория "Приволье" в Луганской области. В издевательствах принимали участие бойцы из чеченского спецподразделения "Ахмат". Более того, как говорится в расследовании, палачом оказался уроженец Тувы — Очур-Суге Монгуш 1993 года рождения.
Идентифицировать военного преступника, по данным журналистов, помогли шляпа с узором в виде морских ракушек и кисточками над полями, а также черный браслет на левой руке убийцы.
Военный преступник на видеоролике был одет в украинскую военную рубашку, а на заднем плане засветился автомобиль иранского производства IKCO Samand с нанесенной черным баллончиком буквой "Z". По данным расследователей, этот человек вместе с транспортным средством присутствовал в минимум пяти пропагандистских роликах — RT, РИА "Новости", Патрик Ланкастер, Расследования и портреты и Kadyrov 95.
Идентификация лица военного преступника осуществлялась с помощью сайтов знакомств. Сервис search4faces нашел профиль в соцсети "Одноклассники" человека по имени Очур-Суге Монгуш, однако показал недостаточно высокую степень уверенности — 55%.
Позже расследователи воспользовались порталом Findclone, специализирующегося на поиске лиц в сети "ВКонтакте", благодаря чему журналисты установили личность еще одного военного преступника — Евгений Зибров, который в составе "Ахмата" также воевал в Украине.
В центре фотографии мужчина в шляпе, который очень похож на "ковбоя"-садиста. При поиске этого лица на FindClone журналисты снова вышли на профиль во "ВКонтакте" Очур-Суге Монгуша, но на этот раз с гораздо более высокой степенью достоверности — 73%. В ходе расследования также было установлено, что боец подразделения "Ахмат" до полномасштабного вторжения в Украину работал в МЧС.
Журналистам удалось связаться с подозреваемым Очур-Суге Монгушем, однако военнослужащий всячески отрицал свою причастность к пыткам и убийству украинского военнопленного. Мужчина рассказал, что на Донбассе сопровождал своих знакомых журналистов, а видео с его участием является постановкой.
"Он также утверждал, что сразу после появления видео ему позвонили его друзья. Он ответил им, что видео сфабриковано, и они посоветовали ему явиться в ФСБ и показать командировочные листы, из которых понятно, когда он приехал и уехал. Монгуш утверждает, что в ФСБ его продержали два дня, убедились, что видео сфабриковано, и потом рассказали, что вообще-то это видео было выложено ВСУ и попало в руки украинцев, когда они нашли преступника, изнасиловавшего 10-летнего ребенка. Также Очур-Суге заявил, что такая шляпа, как у него, есть у очень многих людей, а автомобиль, который фигурирует на видео с истязаниями, он никогда не видел. При этом Монгуш признал и несколько раз повторил, что на видео, опубликованном c территории завода "Азот", действительно он", — говорится в публикации The Insider.
Если верить Монгушу, как отмечают журналисты военнослужащие ВСУ зачем-то нашли какой-то видеоролик, где некий насильник издевается над украинским солдатом, а затем смонтировали его так, чтобы садист был похож на именно на уроженца Тувы, имея такие же шляпу и браслет.
В ходе общения солдат "Ахмата" утверждал, что во время допроса сотрудники ФСБ ему рассказали, что видео с пытками и кастрацией бойца ВСУ сняли на территории санатория "Приволье" в Луганской области. Представители Bellingcat, анализируя видеоролик и проводя OSINT-разведку, смогли обнаружить место рядом с профилакторием, где, как и на видео, рядом расположены канализационный люк с раздвоенным деревом.
Видео с участием бойцов "Ахмата", которое было обнародовано каналом "Расследования и портреты", снималось буквально в десятках метров от места истязаний, установленного Bellingcat.
"Говоря о месте преступления Монгуш, видимо, случайно сказал правду. Но во многих других случаях он откровенного солгал, и не только в с лучае с машиной, которую он якобы не видел.. Например, он утверждает, что не имеет никакого отношения к батальону "Ахмат", но присутствует на фото с "ахматовцами", в том числе с территории Чечни. Он утверждает, что никогда не держал в руках оружие, но на своей странице во "ВКонтакте" (теперь удаленной) публиковал фото с оружием", — добавили авторы расследования в своем материале.
Напомним, в конце июля в соцсетях опубликовали видео издевательства россиян над украинским военнопленным. В ролике один из солдат ВС РФ пытает и кастрирует канцелярским ножом пленного бойца, после чего убивает его выстрелом в голову.
Офис генпрокурора после публикации видео, на котором запечатлен момент кастрации и убийства украинского военнопленного, начал расследование по факту совершения военного преступления.