Bellingcat идентифицировал оккупанта РФ, кастрировавшего пленного бойца ВСУ (фото)

Палачом, по данным журналистов, оказался уроженец Тувы — Очур-Суге Монгуш 1993 года рождения, воевавшего в Украине в составе батальона "Ахмат".

Расследователи международного проекта Bellingcat идентифицировали бойца ВС РФ, который пытал и кастрировал украинского военнослужащего. Об этом говорится в материале издания The Insider, журналисты которого также принимали участие в OSINT-операции.

Так, представители Bellingcat установили, что пытки над украинским военнослужащим проходили на территории санатория "Приволье" в Луганской области. В издевательствах принимали участие бойцы из чеченского спецподразделения "Ахмат". Более того, как говорится в расследовании, палачом оказался уроженец Тувы — Очур-Суге Монгуш 1993 года рождения.

Идентифицировать военного преступника, по данным журналистов, помогли шляпа с узором в виде морских ракушек и кисточками над полями, а также черный браслет на левой руке убийцы.

[ + – ] Солдат ВС РФ кастрировал украинского военнопленного [ + – ] Солдат ВС РФ кастрировал украинского военнопленного

Военный преступник на видеоролике был одет в украинскую военную рубашку, а на заднем плане засветился автомобиль иранского производства IKCO Samand с нанесенной черным баллончиком буквой "Z". По данным расследователей, этот человек вместе с транспортным средством присутствовал в минимум пяти пропагандистских роликах — RT, РИА "Новости", Патрик Ланкастер, Расследования и портреты и Kadyrov 95.

[ + – ] Солдат батальона "Ахмат", кастрировавший украинского военнопленного

Идентификация лица военного преступника осуществлялась с помощью сайтов знакомств. Сервис search4faces нашел профиль в соцсети "Одноклассники" человека по имени Очур-Суге Монгуш, однако показал недостаточно высокую степень уверенности — 55%.

Позже расследователи воспользовались порталом Findclone, специализирующегося на поиске лиц в сети "ВКонтакте", благодаря чему журналисты установили личность еще одного военного преступника — Евгений Зибров, который в составе "Ахмата" также воевал в Украине.

[ + – ] Чеченское подразделение "Ахмат" участвовало в войне в Украине

В центре фотографии мужчина в шляпе, который очень похож на "ковбоя"-садиста. При поиске этого лица на FindClone журналисты снова вышли на профиль во "ВКонтакте" Очур-Суге Монгуша, но на этот раз с гораздо более высокой степенью достоверности — 73%. В ходе расследования также было установлено, что боец подразделения "Ахмат" до полномасштабного вторжения в Украину работал в МЧС.

[ + – ] Солдат ВС РФ Очур-Суге Монгуш кастрировал пленного украинца

[ + – ] Солдат ВС РФ Очур-Суге Монгуш кастрировал пленного украинца

Журналистам удалось связаться с подозреваемым Очур-Суге Монгушем, однако военнослужащий всячески отрицал свою причастность к пыткам и убийству украинского военнопленного. Мужчина рассказал, что на Донбассе сопровождал своих знакомых журналистов, а видео с его участием является постановкой.

"Он также утверждал, что сразу после появления видео ему позвонили его друзья. Он ответил им, что видео сфабриковано, и они посоветовали ему явиться в ФСБ и показать командировочные листы, из которых понятно, когда он приехал и уехал. Монгуш утверждает, что в ФСБ его продержали два дня, убедились, что видео сфабриковано, и потом рассказали, что вообще-то это видео было выложено ВСУ и попало в руки украинцев, когда они нашли преступника, изнасиловавшего 10-летнего ребенка. Также Очур-Суге заявил, что такая шляпа, как у него, есть у очень многих людей, а автомобиль, который фигурирует на видео с истязаниями, он никогда не видел. При этом Монгуш признал и несколько раз повторил, что на видео, опубликованном c территории завода "Азот", действительно он", — говорится в публикации The Insider.

[ + – ] Bellingcat и Insider идентифицировали солдата ВС РФ, который кастрировал пленного украинца

Если верить Монгушу, как отмечают журналисты военнослужащие ВСУ зачем-то нашли какой-то видеоролик, где некий насильник издевается над украинским солдатом, а затем смонтировали его так, чтобы садист был похож на именно на уроженца Тувы, имея такие же шляпу и браслет.

В ходе общения солдат "Ахмата" утверждал, что во время допроса сотрудники ФСБ ему рассказали, что видео с пытками и кастрацией бойца ВСУ сняли на территории санатория "Приволье" в Луганской области. Представители Bellingcat, анализируя видеоролик и проводя OSINT-разведку, смогли обнаружить место рядом с профилакторием, где, как и на видео, рядом расположены канализационный люк с раздвоенным деревом.

[ + – ] Солдаты ВС РФ кастрировали украинского военнопленного

[ + – ] Солдаты ВС РФ кастрировали украинского военнопленного

Видео с участием бойцов "Ахмата", которое было обнародовано каналом "Расследования и портреты", снималось буквально в десятках метров от места истязаний, установленного Bellingcat.

[ + – ] Bellingcat установил место убийства украинского военнопленного

"Говоря о месте преступления Монгуш, видимо, случайно сказал правду. Но во многих других случаях он откровенного солгал, и не только в с лучае с машиной, которую он якобы не видел.. Например, он утверждает, что не имеет никакого отношения к батальону "Ахмат", но присутствует на фото с "ахматовцами", в том числе с территории Чечни. Он утверждает, что никогда не держал в руках оружие, но на своей странице во "ВКонтакте" (теперь удаленной) публиковал фото с оружием", — добавили авторы расследования в своем материале.

[ + – ] Солдат батальона "Ахмат", кастрировавший украинского военнопленного

Напомним, в конце июля в соцсетях опубликовали видео издевательства россиян над украинским военнопленным. В ролике один из солдат ВС РФ пытает и кастрирует канцелярским ножом пленного бойца, после чего убивает его выстрелом в голову.

Офис генпрокурора после публикации видео, на котором запечатлен момент кастрации и убийства украинского военнопленного, начал расследование по факту совершения военного преступления.