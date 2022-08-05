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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

Bellingcat идентифицировал оккупанта РФ, кастрировавшего пленного бойца ВСУ (фото)

Очур-Суге Монгуш оккупант пытки кастрация Приволье Донбасс Ахмат пленные убийство Bellingcat
Очур-Суге Монгуш

Палачом, по данным журналистов, оказался уроженец Тувы — Очур-Суге Монгуш 1993 года рождения, воевавшего в Украине в составе батальона "Ахмат".

Расследователи международного проекта Bellingcat идентифицировали бойца ВС РФ, который пытал и кастрировал украинского военнослужащего. Об этом говорится в материале издания The Insider, журналисты которого также принимали участие в OSINT-операции.

Так, представители Bellingcat установили, что пытки над украинским военнослужащим проходили на территории санатория "Приволье" в Луганской области. В издевательствах принимали участие бойцы из чеченского спецподразделения "Ахмат". Более того, как говорится в расследовании, палачом оказался уроженец Тувы — Очур-Суге Монгуш 1993 года рождения.

Идентифицировать военного преступника, по данным журналистов, помогли шляпа с узором в виде морских ракушек и кисточками над полями, а также черный браслет на левой руке убийцы.

Пытки Донбасс кастрация оккупанты военнопленный солдат ВСУ Россия Ахмат
Солдат ВС РФ кастрировал украинского военнопленного
Пытки Донбасс кастрация оккупанты военнопленный солдат ВСУ Россия Ахмат
Солдат ВС РФ кастрировал украинского военнопленного

Военный преступник на видеоролике был одет в украинскую военную рубашку, а на заднем плане засветился автомобиль иранского производства IKCO Samand с нанесенной черным баллончиком буквой "Z". По данным расследователей, этот человек вместе с транспортным средством присутствовал в минимум пяти пропагандистских роликах — RT, РИА "Новости", Патрик Ланкастер, Расследования и портреты и Kadyrov 95.

Оккупант пытки Донбасс кастрация убийство военнопленные Ахмат ВС РФ
Солдат батальона "Ахмат", кастрировавший украинского военнопленного

Идентификация лица военного преступника осуществлялась с помощью сайтов знакомств. Сервис search4faces нашел профиль в соцсети "Одноклассники" человека по имени Очур-Суге Монгуш, однако показал недостаточно высокую степень уверенности — 55%.

Позже расследователи воспользовались порталом Findclone, специализирующегося на поиске лиц в сети "ВКонтакте", благодаря чему журналисты установили личность еще одного военного преступника — Евгений Зибров, который в составе "Ахмата" также воевал в Украине.

Очур-Суге Монгуш оккупант пытки кастрация Приволье Донбасс Ахмат пленные убийство Bellingcat
Чеченское подразделение "Ахмат" участвовало в войне в Украине

В центре фотографии мужчина в шляпе, который очень похож на "ковбоя"-садиста. При поиске этого лица на FindClone журналисты снова вышли на профиль во "ВКонтакте" Очур-Суге Монгуша, но на этот раз с гораздо более высокой степенью достоверности — 73%. В ходе расследования также было установлено, что боец подразделения "Ахмат" до полномасштабного вторжения в Украину работал в МЧС.

Очур-Суге Монгуш оккупант пытки кастрация Приволье Донбасс Ахмат пленные убийство Bellingcat
Солдат ВС РФ Очур-Суге Монгуш кастрировал пленного украинца
Очур-Суге Монгуш оккупант пытки кастрация Приволье Донбасс Ахмат пленные убийство Bellingcat
Солдат ВС РФ Очур-Суге Монгуш кастрировал пленного украинца

Журналистам удалось связаться с подозреваемым Очур-Суге Монгушем, однако военнослужащий всячески отрицал свою причастность к пыткам и убийству украинского военнопленного. Мужчина рассказал, что на Донбассе сопровождал своих знакомых журналистов, а видео с его участием является постановкой.

"Он также утверждал, что сразу после появления видео ему позвонили его друзья. Он ответил им, что видео сфабриковано, и они посоветовали ему явиться в ФСБ и показать командировочные листы, из которых понятно, когда он приехал и уехал. Монгуш утверждает, что в ФСБ его продержали два дня, убедились, что видео сфабриковано, и потом рассказали, что вообще-то это видео было выложено ВСУ и попало в руки украинцев, когда они нашли преступника, изнасиловавшего 10-летнего ребенка. Также Очур-Суге заявил, что такая шляпа, как у него, есть у очень многих людей, а автомобиль, который фигурирует на видео с истязаниями, он никогда не видел. При этом Монгуш признал и несколько раз повторил, что на видео, опубликованном c территории завода "Азот", действительно он", — говорится в публикации The Insider.

Bellingcat и Insider идентифицировали солдата ВС РФ, который кастрировал пленного украинца

Если верить Монгушу, как отмечают журналисты военнослужащие ВСУ зачем-то нашли какой-то видеоролик, где некий насильник издевается над украинским солдатом, а затем смонтировали его так, чтобы садист был похож на именно на уроженца Тувы, имея такие же шляпу и браслет.

В ходе общения солдат "Ахмата" утверждал, что во время допроса сотрудники ФСБ ему рассказали, что видео с пытками и кастрацией бойца ВСУ сняли на территории санатория "Приволье" в Луганской области. Представители Bellingcat, анализируя видеоролик и проводя OSINT-разведку, смогли обнаружить место рядом с профилакторием, где, как и на видео, рядом расположены канализационный люк с раздвоенным деревом.

Очур-Суге Монгуш оккупант пытки кастрация Приволье Донбасс Ахмат пленные убийство Bellingcat
Солдаты ВС РФ кастрировали украинского военнопленного
Очур-Суге Монгуш оккупант пытки кастрация Приволье Донбасс Ахмат пленные убийство Bellingcat
Солдаты ВС РФ кастрировали украинского военнопленного

Видео с участием бойцов "Ахмата", которое было обнародовано каналом "Расследования и портреты", снималось буквально в десятках метров от места истязаний, установленного Bellingcat.

Очур-Суге Монгуш оккупант пытки кастрация Приволье Донбасс Ахмат пленные убийство Bellingcat
Bellingcat установил место убийства украинского военнопленного

"Говоря о месте преступления Монгуш, видимо, случайно сказал правду. Но во многих других случаях он откровенного солгал, и не только в с лучае с машиной, которую он якобы не видел.. Например, он утверждает, что не имеет никакого отношения к батальону "Ахмат", но присутствует на фото с "ахматовцами", в том числе с территории Чечни. Он утверждает, что никогда не держал в руках оружие, но на своей странице во "ВКонтакте" (теперь удаленной) публиковал фото с оружием", — добавили авторы расследования в своем материале.

Очур-Суге Монгуш оккупант пытки кастрация Приволье Донбасс Ахмат пленные убийство Bellingcat
Солдат батальона "Ахмат", кастрировавший украинского военнопленного

Напомним, в конце июля в соцсетях опубликовали видео издевательства россиян над украинским военнопленным. В ролике один из солдат ВС РФ пытает и кастрирует канцелярским ножом пленного бойца, после чего убивает его выстрелом в голову.

Офис генпрокурора после публикации видео, на котором запечатлен момент кастрации и убийства украинского военнопленного, начал расследование по факту совершения военного преступления.