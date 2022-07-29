Кастрация пленного бойца ВСУ: Офис генпрокурора Украины начал расследование

Украинские прокуроры взялись за видео, на котором солдаты отрезают гениталии у украинского военнопленного канцелярским ножом. Производство открыли по факту нарушения законов и обычаев войны.

Офис генерального прокурора Украины (ОГП) начал уголовное производство после видеозаписи, на которой российский военный пытает украинского военнопленного, кастрируя его канцелярским ножом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Производство открыли по факту нарушения законов и обычаев войны. Сведения по результатам обработки видео пыток военнопленного в форме Вооруженных cил Украины внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Жестокое обращение с военнопленными, их пытки и причинение физических увечий – грубое нарушение статьи 13 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года, напомнили прокуроры.

"Все факты жестокого обращения с военнослужащими ВСУ документируются украинскими стражами порядка для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности. Принимаются меры по установлению всех обстоятельств совершенного", – заключили в ОГП.

Кастрация украинского военного – что известно

В российском Telegram-канале на днях появилось видео, на котором солдаты отрезают гениталии у украинского военнопленного канцелярским ножом. Двое солдат в это время разговаривают на русском языке, а на жертве – военная форма ВСУ.

Аналитики OSINT установили, что военный преступник может находиться в оккупированном Северодонецке.

[ + – ] Предполагаемый преступник, который пытал украинского военного

В России пользователи смеялись над издевательствами и одобряли преступление оккупанта. Видео с пытками украинского бойца попало в топ на западном ресурсе Reddit, в комментариях к нему Россию сравнивали с ИГИЛ.

Некоторые предположили, что один из участников пытки имеет отношение к чеченскому спецподразделению "Ахмат".

Старший советник Конгресса США Пол Массаро после увиденных кадров призвал дать все необходимое ВСУ вооружение, в том числе современные танки и дальнобойные ракеты ATACMS.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец готовит обращение в ООН и другие международные организации из-за пыток украинского военнопленного.