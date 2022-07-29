Украина намерена расследовать видео с пытками пленного ВСУ, — уполномоченный ВР
По словам Дмитрия Лубинца, он попросил Генпрокуратуру проверить факты и зафиксировать возможное военное преступление. На появившейся в сети записи, предположительно, российские солдаты пытают мужчину в форме, напоминающей камуфляж ВСУ.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подал обращение в Генпрокуратуру ввиду того, что в сети появилась видеозапись, на которой, предположительно, военный ВС РФ пытает украинского военнопленного, более того, кастрирует, используя канцелярский нож. Об этом сообщает "УП".
Лубинец объяснил, что он обратился в Генпрокуратуру Украины с просьбой выяснить факты и зафиксировать возможное военное преступление. Готовятся также обращение в ООН и ряд других международных организаций.
Видео пыток появилось накануне в нескольких Telegram-каналах, его первоисточник неизвестен. На записи мужчины в камуфляжной форме удерживают на земле еще одного, его форма напоминает украинскую. Со стороны людей, делающих запись звучат оскорбления в адрес жертвы пыток. Место, где было снято видео, тоже неустановлено.
Интернет-пользователи высказали предположение о том, что один из участников издевательств имеет отношение к сформированному в Чечне спецподразделению "Ахмат". Но эта информация не подтверждена официально.
В пятницу, 29 июля, уже после обращения омбудсмена, пророссийские Telegram-каналы выложили еще одну часть видеозаписи, на которой военнослужащего казнят выстрелом в голову.
Ранее Фокус сообщал, что российские войска нанесли удар по СИЗО в оккупированной Еленовке, чтобы убить свидетелей пыток и расстрелов. Об этом рассказали представители Генштаба ВСУ.
Напомним, что главы Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что мы имеем дело с фашистским государством, вторгшимся в Украину.