Україна має намір розслідувати відео з тортурами полоненого ЗСУ, — уповноважений ВР

За словами Дмитра Лубінця, він попросив Генпрокуратуру перевірити факти й зафіксувати можливий воєнний злочин. На записі, що з'явився в мережі, ймовірно, російські солдати катують чоловіка у формі, що нагадує камуфляж ЗСУ.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець подав звернення до Генпрокуратури через те, що в мережі з'явився відеозапис, на якому, ймовірно, військовий ЗС РФ катує українського військовополоненого, крім того, каструє, використовуючи канцелярський ніж. Про це повідомляє "УП".

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Лубінець пояснив, що він звернувся до Генпрокуратури України з проханням з'ясувати факти й зафіксувати можливий воєнний злочин. Готують також звернення до ООН і низку інших міжнародних організацій.

Відео тортур з'явилося напередодні в кількох Telegram-каналах, його першоджерело невідоме. На записі чоловіки в камуфляжній формі утримують на землі ще одного, його форма нагадує українську. З боку людей, які роблять запис, звучать образи на адресу жертви тортур. Місце, де було знято відео, також не встановлене.

Інтернет-користувачі висловили припущення про те, що один із учасників знущань має відношення до сформованого в Чечні спецпідрозділу "Ахмат". Але цю інформацію не підтверджено офіційно.

У п'ятницю, 29 липня, вже після звернення омбудсмена, проросійські Telegram-канали виклали ще одну частину відеозапису, на якому військовослужбовця страчують пострілом у голову.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська завдали удару по СІЗО в окупованій Оленівці, щоб убити свідків тортур і розстрілів. Про це розповіли представники Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що глави Міноборони Великобританії Бен Воллес заявив, що ми маємо справу з фашистською державою, яка вторглася в Україну.