На Западе отреагировали на видео кастрации украинского военнопленного солдатом РФ (фото)

В США советник Конгресса Пол Массаро призвал передавать украинской армии все оружие, которе позволит покончить с преступлениями против человечества. Правозащитники подчеркивают, что уйти от наказания за военное преступление не удастся.

Старший советник Конгресса США Пол Массаро отреагировал на видео пыток украинского солдата, у которого отрезают гениталии канцелярским ножом. Об этом он написал в Твиттере.

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Пол Массаро написал, что после видео с пытками, украинской армии нужно давать все — современные танки, дальнобойные ракеты ATACMS, все, что поможет покончить с преступлениями против человечества.

"Варварство и развратность русских захватчиков возмутительны. Кастрация, убийства, изнасилования, убийства детей, бомбежка городов. Неукротимое зло", — написал советник Конгресса.

Реакция Офиса президента на видео пыток

Советник главы ОП Михаил Подоляк написал, что миру нужно понимать, что РФ — страна людоедов, которые наслаждаются пытками и убийствами.

"Туман войны не поможет избежать казни российским палачам. Всех идентифицируем. Каждого достанем", — заявил Подоляк.

Что известно о происшествии с кастрацией украинского пленного?

В одном из российских телеграм-каналах опубликовали видео, на котором у украинского военнопленного отрезают гениталии при помощи канцелярского ножа. На кадрах видны двое солдат, разговаривающих на русском, а у жертвы украинская форма, что может говорить о том, что это боец ВСУ.

OSINT-аналитикам удалось установить, по кадрам другого видео, где может находиться военный преступник. Это оккупированный Северодонецк. У военного на видео с пытками и в пропагандистском сюжете та же шляпа и браслет.

[ + – ] Место съемки видео с пытками над украинским бойцом

[ + – ] Вероятный преступник, пытавший украинского бойца

Правозащитники подчеркивают, что отрезание органов — это один из самых очевидных примеров пыток, запрещенных Женевской конвенцией. В этом случае речь идет о военном преступлении. Эксперт международного права "Truth Hounds" Дмитрий Коваль подчеркивает, что уйти от наказания за такое преступление практически невозможно.

В социальных сетях пытаются установить личность российского солдата, который мог быть исполнителем пыток. При этом волонтеры InformNapalm отмечают, что "ольгинские боты" присылают данные о том, что солдат на видео якобы Виталий Арошанов 1983 года рождения. Однако он не похож с тем солдатом, который виден на видео с пытками. Работа по установлению преступника продолжается.

Реакция россиян на кастрацию украинского бойца

В российских телеграм-каналах высмеивают и одобряют военное преступление российского военного. Они публикуют картинки следующего характера:

[ + – ] Реакция в РФ на пытки

[ + – ] Публикация в одном из телеграм-каналов РФ

На западном ресурсе Reddit в тренды попало видео с пытками украинского бойца. Пользователи в комментариях отмечают, что РФ — страна-террорист и проводят параллели с ИГИЛ. Они также публиковали видео пыток и казни людей.

Напомним, Сенат США принял резолюцию с призывом признать РФ спонсором терроризма. Сенаторы требуют признания этого от Госдепа.

Ранее издание "Телеграф" показало содержание российских пленных, они имеют доступ к медобслуживанию и 3-х разовое питание.