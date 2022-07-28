Сенат США принял резолюцию с призывом признать РФ спонсором терроризма

Сенаторы потребовали от Госдепа включить Россию в список государств, спонсирующих терроризм, в котором уже находятся КНДР, Куба, Иран и Сирия.

В четверг, 28 июля, Сенат Конгресса США единогласно одобрил резолюцию с призывом к государственному секретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену объявить РФ государством-спонсором терроризма. Об этом свидетельствует сайт американского государственного органа.

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Сенаторы призвали главу Госдепа признать Россию государственным спонсором терроризма, учитывая ряд фактов, в частности:

по указанию президента РФ Владимира Путина власти поощряло и продолжает поощрять акты международного терроризма против политических оппонентов и национальных государств;

по приказу Путина власти начали кампанию террора против гражданских лиц во время Второй чеченской войны;

действия властей РФ в Грозном, столице Чечни, привели к гибели или ранениям большого количества людей;

с 2014 года власти РФ поддерживают боевиков на Донбассе;

РФ наносила удары по мирным жителям Сирии и гражданским объектам с момента вступления в войну в 2015 году;

РФ оказывает материальную поддержку Сирии, признанной государством-спонсором терроризма;

РФ сеет террор по всему миру при помощи частных военных компаниях, таких как ЧВК Вагнера;

в феврале сообщалось, что российские наемники по приказу Кремля готовились убить президента Украины Владимира Зеленского и членов правительства;

17 марта Зеленский призвал мир признать РФ террористическим государством;

Верховная Рада обратилась к Конгрессу с призывом к Государственному департаменту признать РФ государством-спонсором терроризма;

по приказу Путина войска РФ совершала обстрелы гражданских объектов в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, что привело к гибели большого количества мирных жителей;

ВС РФ совершили множественные казни мирных жителей в Украине.

По данным New York Times, принятый документ носит декларативный характер, однако он призван оказать еще большее давление со стороны Конгресса на администрацию президента США Джо Байдена, чтобы она добавила Россию в список государств-спонсоров терроризма, куда входят Куба, Северная Корея, Иран и Сирия. Аналогичный шаг по принятию соответствующей резолюцией будет предпринят и в Палате представителей Конгресса США, утверждает издание.

Тем временем в российской Государственной думе появился законопроект, предлагающий признать спонсором терроризма Украину.

Также мы писали о том, как первая леди Елена Зеленская после удара войск РФ по центру Винницы призвала мир признать Россию государством-террористом.