В России хотят признать Украину государством-террористом

Страны НАТО депутаты Госдумы предлагают признать спонсорами терроризма и конфисковать все активы их граждан, а также украинцев.

Депутаты партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" внесли в Госдуму законопроект о признании Украины террористическим государством. Об этом сообщил лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

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"Мы считаем, что имущество, принадлежащее ее гражданам, должно конфисковываться и обращаться в доход Российской Федерации для возмещения ущерба пострадавшим от террористического государства, — заявил Миронов. — Аналогичные меры необходимо предпринять в отношении стран – пособников терроризма".

Партийный лидер обосновал необходимость принятия законопроекта тем, что сейчас в российском законодательстве нет понятия "государство-террорист". Террористической могут признать только организацию, в то время как некоторые страны "умышленно организовывают теракты, взрывы, поджоги, направленные против мирного населения". В частности, Миронов обвинил Украину в том, что из-за действий ВСУ ежедневно растет число жертв среди мирного населения.

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"Наша партия предлагает ввести в российское законодательство понятия "террористическое государство" и "государство – спонсор терроризма"", — отметил Сергей Миронов.

Какие критерии предлагают одобрить Госдуме?

Депутат предложил такие критерии для присвоения стране статуса террористического:

она ответственна за организацию взрывов, поджогов или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека;

причиняет значительный ущерб имуществу, организовывает незаконные вооруженные формирования и преступные сообщества;

призывает к отчуждению части территории или выступает за нарушение территориальной целостности России.

Депутат Госдумы уверен, что с такими государствами необходимо разрывать дипломатические отношения, а имущество их гражданам конфисковывать. Такие же меры Миронов предлагает применять в отношении стран НАТО, которые оказывают помощь Украине.

Законопроект стал отражением действий российской армии

В начале июля стало известно о том, что российская частная военная компания (ЧВК) "Вагнера" начала вербовать "добровольцев" в колониях Санкт-Петербурга, чтобы отправить их воевать на Донбасс. 26 июля СМИ сообщили, что в Украине погибли как минимум трое российских заключенных, которых завербовала частная военная компания "Вагнера".

В начале июля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль оценивал сумму нанесенного россиянами ущерба Украине в $750 млрд.

Украинские чиновники и военные не раз заявляли, что российские оккупанты захватывают населенные пункты, прибегая к тактике "выжженной земли": они просто равняют их с землей, не считаясь с жертвами среди мирного населения.

Когда оккупантов обвиняют в сознательном нанесении ударов по гражданской инфраструктуре, россияне неизменно заявляют, что поразили военные объекты. Так было, например, в Виннице, где во время ракетного удара погибли десятки мирных горожан.

В апреле Эстония первой в ЕС признала действия ВС РФ геноцидом украинцев.