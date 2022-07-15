В Минобороны РФ заявили о том, что в Виннице якобы уничтожили военных

В сводке МО России Дом офицеров назван военным объектом, в котором проходило совещание представителей Воздушных сил ВСУ и иностранных поставщиков оружия. О том, что погибли мирные люди, в ней нет ни слова.

Министерство обороны России наконец прокомментировало ракетный удар по Виннице, который российская армия нанесла 14 июля. В сводке ведомства сказано, что по Дому офицеров ударили высокоточными ракетами морского базирования "Калибр".

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"В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка, — заявили в Минобороны страны-агрессора. — В результате удара участники совещания уничтожены".

Тот факт, что во время удара погибли мирные жители, ведомство проигнорировало.

Как российские пропагандисты объясняли удар по Виннице?

14 июля спустя несколько часов после взрыва в Виннице российская пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила, что в Доме офицеров был "временный пункт размещения нациков". Она заверила, что сведения об этом получили в Министерстве обороны РФ.

Ее коллега Владимир Соловьев заврался еще больше. Он сообщил, что удар нанесли по военной части в Гайсине Винницкой области и "подтвердил" это заявление кадрами из центра города, где расположен Монумента в честь создания ВВС Украины.

Кто на самом деле пострадал во время ракетного обстрела?

Дом офицеров Винницы, как и во многих других городах страны использовался в качестве концертной площадки. Вечером 14 июля там должен был состояться концерт исполнительницы ROXOLANA в рамках ее благотворительного тура по названием "Тримайся". В момент ракетного удара в здании находилось несколько человек из команды певицы. Она сообщила, что два человека получили тяжелые травмы, впоследствии один из них умер в больнице.

В ГСЧС сообщили, что удар пришелся по парковке в центре города, расположенной между домом быта "Юбилейный" и Домом офицеров, повредив эти здания, а также медицинский центр. В результате, по данным ведомства, погибло 23 человека, трое из которых — дети, 80 человек госпитализировали. Многие из пострадавших были случайными прохожими.

Сколько ракет запустили россияне?

Украинское военно-политическое назвало удар по Виннице террористическим актом, а глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал, что все российские военные преступники предстанут перед судом. Ракеты типа "Калибр" являются высокоточным оружием, которое поражает цели с отклонением примерно в 2-4 метра, поэтому в том, что удар по гражданским не был случайным ни у кого не вызвало сомнений.

Поначалу в командовании воздушных сил ВСУ заявили о том, что с подводной лодки в акватории Черного моря оккупанты запустили четыре ракеты, две из которых удалось сбить ПВО.

Впоследствии в оперативном командовании "Юг" уточнили, что ракет было три, их запустили с малого ракетного корабля, который находился в районе мыса Фиолент в Крыму.