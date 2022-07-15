Россияне запустили ракеты по Виннице с корабля у мыса Фиолент в Крыму, – ОК "Юг"

Враг продолжает наносить удары вертолетами по украинским позициям на севере Херсонской области, но безуспешно.

Российские войска запустили три ракеты типа "Калибр" по Виннице с малого ракетного корабля в районе мыса Фиолент в Крыму. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в своей сводке за 14 июля.

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Как рассказывают военные, враг также продолжает наносить удары вертолетными парами по украинским позициям на севере Херсонской области, однако безуспешно. Российский истребитель Су-35 трижды пытался атаковать ракетами класса "воздух-воздух" украинские штурмовики над Новой Каховкой.

"Потерь среди нашей авиации нет" – отметили в ОК "Юг".

Пара российских тактических бомбардировщиков Су-24 обстреляла собственные остатки техники, брошенные противников на острове Змеиный при отступлении.

Враг несколько раз атаковал и населенные пункты Украины. Пятью реактивными снарядами РСЗО "Смерч" ВС РФ обстрелял жилые кварталы Баштанки Николаевской области. К счастью, обошлось без жертв.

Также артиллерийские удары наносились по Зеленодольску Днепропетровской области, потерь среди мирного населения нет.

Потери врага

Украинская авиация нанесла четыре удара по скоплению живой силы российской армии в районе Правдиного, Лозового и Благодатного. По информации военных, ВСУ удалось ликвидировать 18 человек личного состава, самоходную гаубицу "Гвоздика", шесть единиц бронированной и автомобильной техники, а также боевой склад боеприпасов.

Напомним, главнокомандующий Валерий Залужный сообщил, что ВСУ ударят противокорабельными ракетами, если флот РФ пойдет в наступление. Благодаря помощи Запада наши военные могут отслеживать подготовку к запуску и сам пуск российских ракет, которыми наносятся удары по Украине.

Ранее Фокус сообщал, что благодаря системам ATACMS в досягаемости артиллерии Украины может быть каждый дюйм оккупированной территории Украины.