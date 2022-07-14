ВСУ ударят противокорабельными ракетами, если флот РФ пойдет в наступление, — Залужный
Благодаря помощи Запада наши военные могут отслеживать подготовку к запуску и сам пуск российских ракет, которыми наносятся удары по Украине.
Главнокомандующий Вооруженные силами Украины Валерий Залужный заявил, что если российские корабли решатся наступать с Черного моря, тогда Украина немедленно применит против противника противокорабельные ракеты. Об этом главком сказал на встрече с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк.
Залужный рассказал об актуальном положении с безопасностью в плане отражения российской агрессии и заверил посла в том, что благодаря помощи стран Запада наши войска получили возможность отслеживать подготовку к запуску и сам пуск российских ракет, которыми наносятся удары по Украине.
"ВСУ пристально отслеживают действия врага в Черном море. Российские корабли не решаются приблизиться к украинским берегам и находятся на достаточном расстоянии. Однако при попытке наступления мы будем вынуждены применить наши противокорабельные ракеты", — заявил главком ВСУ.
Вместе с тем, он отметил, что российские корабли несут опасность для Украины и на расстоянии, ведь они также служат и платформами для запуска крылатых ракеты.
Залужный подчеркнул, что главная угроза для Украины сегодня — это ракетные удары.
"Однако мы боремся. Сбиваем немалое количество ракет врага", — объяснил он.
Ранее Фокус сообщал, что благодаря системам ATACMS в досягаемости артиллерии Украины может быть каждый дюйм оккупированной территории Украины. ATACMS с дальностью стрельбы до 300 км позволили бы держать на прицеле Крымский мост, российские военные базы на полуострове и корабли в крымских портах.