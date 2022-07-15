Росіяни запустили ракети по Вінниці з корабля біля мису Фіолент у Криму, – ОК "Південь"

Ворог продовжує завдавати ударів гелікоптерами по українських позиціях на півночі Херсонської області, але безуспішно.

Російські війська запустили три ракети типу "Калібр" по Вінниці з малого ракетного корабля в районі мису Фіолент у Криму. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у своєму зведенні за 14 липня.

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Як розповідають військові, ворог також продовжує завдавати ударів вертолітними парами по українських позиціях на півночі Херсонської області, проте безуспішно. Російський винищувач Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу "повітря-повітря" українські штурмовики над Новою Каховкою.

"Втрат серед нашої авіації немає" – зазначили у ОК "Південь".

Пара російських тактичних бомбардувальників Су-24 обстріляла власні залишки техніки, кинуті противників на острові Зміїний під час відступу.

Ворог кілька разів атакував і населені пункти України. П'ятьма реактивними снарядами РСЗВ "Смерч" ЗС РФ обстріляв житлові квартали Баштанки Миколаївської області. На щастя, обійшлося без жертв.

Також артилерійські удари завдавалися по Зеленодольську Дніпропетровської області, втрат серед мирного населення немає.

Втрати ворога

Українська авіація завдала чотирьох ударів по накопиченню живої сили російської армії в районі Правдиного, Лозового та Благодатного. За інформацією військових, ЗСУ вдалося ліквідувати 18 осіб особового складу, самохідну гаубицю "Гвоздика", шість одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також бойовий склад боєприпасів.

Нагадаємо, головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ вдарять протикорабельними ракетами, якщо флот РФ піде в наступ. Завдяки допомозі Заходу наші військові можуть відслідковувати підготовку до запуску та сам пуск російських ракет, якими завдаються удари по Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що завдяки системам ATACMS у досяжності артилерії України може бути кожен дюйм окупованої території України.