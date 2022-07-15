У Міноборони РФ заявили про те, що у Вінниці нібито знищили військових

У зведенні МО Росії Будинок офіцерів названо військовим об'єктом, у якому проходила нарада представників Повітряних сил ЗСУ та іноземних постачальників зброї. Про те, що загинули мирні люди, в ній немає жодного слова.

Міністерство оборони Росії нарешті прокоментувало ракетний удар по Вінниці, який російська армія завдала 14 липня. У зведенні відомства сказано, що по Будинку офіцерів вдарили високоточними ракетами морського базування "Калібр".

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"У момент удару на цьому військовому об'єкті проходила нарада командування українських повітряних сил з представниками іноземних постачальників озброєнь з питань передачі ЗСУ чергової партії літаків, засобів ураження, а також організації ремонту українського авіаційного парку, — заявили в Міноборони країни-агресора. — Внаслідок удару учасників наради знищено".

Те, що під час удару загинули мирні жителі, відомство проігнорувало.

Як російські пропагандисти пояснювали удар по Вінниці?

14 липня через кілька годин після вибуху у Вінниці російська пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила, що у Будинку офіцерів був "тимчасовий пункт розміщення нациків". Вона запевнила, що інформацію про це отримали в Міністерстві оборони РФ.

Її колега Володимир Соловйов забрехався ще більше. Він повідомив, що удару завдали по військовій частині в Гайсині Вінницької області і "підтвердив" цю заяву кадрами з центру міста, де розташований Монумент на честь створення ВПС України.

Хто насправді постраждав під час ракетного обстрілу?

Будинок офіцерів Вінниці, як і в багатьох інших містах країни, використовувався як концертний майданчик. Увечері, 14 липня, там мав відбутися концерт виконавиці ROXOLANA у межах її благодійного туру під назвою "Тримайся". У момент ракетного удару в будівлі було кілька людей із команди співачки. Вона повідомила, що дві особи отримали тяжкі травми, згодом одна з них померла в лікарні.

У ДСНС повідомили, що удару зазнала стоянка в центрі міста, розташована між будинком побуту "Ювілейний" та Будинком офіцерів, він пошкодивши ці будівлі, а також медичний центр. В результаті, за даними відомства, загинуло 23 особи, троє з яких — діти, 80 осіб госпіталізували. Багато постраждалих були випадковими перехожими.

Скільки ракет запустили росіяни?

Українське військово-політичне назвало удар по Вінниці терористичним актом, а глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба пообіцяв, що всі російські воєнні злочинці постануть перед судом. Ракети типу "Калібр" є високоточною зброєю, яка вражає цілі з відхиленням приблизно в 2-4 метри, тому в тому, що удар по цивільних не був випадковим, ні в кого не викликало сумнівів.

Спочатку в командуванні повітряних сил ЗСУ заявили про те, що з підводного човна в акваторії Чорного моря окупанти запустили чотири ракети, дві з яких вдалося збити ППО.

Згодом в оперативному командуванні "Південь" уточнили, що ракет було три, їх запустили з малого ракетного корабля, який знаходився в районі мису Фіолент у Криму.