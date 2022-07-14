"Ще один воєнний злочин": Кулеба пообіцяв судити ЗС РФ за удар по Вінниці

Глава МЗС розповів, що під час атаки російських військ по місту в Гаазі проходила конференція, присвячена відповідальності Росії за злочини на українській території.

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що поки в Гаазі проходила конференція, присвячена відповідальності РФ за злочини на території України, її армія скоїла ще один воєнний злочин, завдаючи ракетних ударів по Вінниці. Про це український дипломат написав у Twitter.

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Міністр пообіцяв, що Україна судитиме російських військових злочинців "за кожну краплю української крові та сліз".

"Поки в Гаазі відбувається конференція з підзвітності під керівництвом Вопке Хустри, Росія вчиняє ще один злочин... Ми віддамо під суд російських воєнних злочинців за кожну краплю української крові та сліз", — написав він.

Ракетні удари по Вінниці: наслідки

Вранці, 14 липня, російські війська вдарили ракетами по центру Вінниці. Внаслідок чого під обстріл потрапило офісне приміщення та Будинок офіцерів поруч із ним. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак назвав це терористичною атакою.

У командуванні повітряних сил ЗСУ розповіли, що ракетна атака по місту припала на 11 ранку. Російські війська вдарили високоточними ракетами "Калібр", їх запустили з підводних човнів в акваторії Чорного моря. Дві з них вдалося збити ППО.

Як розповів радник керівника ОП Кирило Тимошенко, вже відомо про 20 загиблих мирних жителів. Російська ракета вбила трьох дітей, близько 90 людей звернулися за медичною допомогою, 50 постраждалих — у тяжкому стані. Знищено приміщення одного із медичних центрів міста.

Тим часом російська пропагандистка Маргарита Симоньян виправдала обстріл Вінниці тим, що удару зазнав "пункт розміщення нациків". Вона навела коментар Міноборони РФ про те, що у Будинку офіцерів нібито перебували "українські націоналісти".