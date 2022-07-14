Ракетний удар по центру Вінниці: 20 людей загинули та 90 постраждали (фото)

Російська ракета вбила трьох дітей, майже 50 постраждалих — у тяжкому стані. Знищено приміщення одного з медичних центрів міста.

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару російських військових по центру Вінниці збільшилася до 20, серед них — 3 дитини. Про це повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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"Поки що відомо про 20 загиблих через ракетний удар по місту, серед них троє дітей. 90 людей звернулися за допомогою до медичних закладів", — поінформував він.

Офіс генпрокурора України заявив про значні руйнування житлових будинків, адміністративних та офісних приміщень. Прокурори розпочали досудове розслідування за кримінальним провадженням за фактами порушення законів і звичаїв війни, пов'язане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

У Нацполіції України уточнили, що майже 50 постраждалих перебувають у тяжкому стані. Ракета знищила приміщення одного з медичних центрів Вінниці, додали поліцейські.

Удар по центру Вінниці — ракети випустили з Чорного моря

Війська РФ завдали удару по центру Вінниці крилатими ракетами типу "Калібр", сказав речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат із місця подій.

Військовий уточнив, що снаряди запустили приблизно об 11:00 із підводного човна з акваторії Чорного моря. Українські ППО збили дві ракети.

Пошукові роботи продовжуються. На місці події працюють прокурори, слідчі й екстрені служби.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив про знищення Росією мирного населення та вбивство українських дітей.

Відомо, що армія РФ вдарила по будівлі з офісними приміщеннями, постраждав і Будинок офіцерів. Глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що в місті немає військових об'єктів.