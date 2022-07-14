Ракетный удар по центру Винницы: 20 человек погибли и 90 пострадали (фото)

Российская ракета убила троих детей, около 50 пострадавших – в тяжелом состоянии. Уничтожено помещение одного из медцентров города.

Количество погибших в результате ракетного удара российских военных по центру Винницы увеличилось до 20, в их числе – 3 ребенка. Об этом сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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"Пока известно о 20 погибших из-за ракетного удара по городу, среди них трое детей. 90 человек обратились за помощью в медицинские учреждения", – проинформировал он.

Офис генпрокурора Украины заявил о значительных разрушениях жилых домов, административных и офисных помещений. Прокуроры начали досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В Нацполиции Украины уточнили, что около 50 пострадавших пребывают в тяжелом состоянии. Ракета уничтожила помещение одного из медицинских центров Винницы, добавили полицейские.

Удар по центру Винницы – ракеты выпустили из Черного моря

Войска РФ нанесли удар по центру Винницы крылатыми ракетами типа "Калибр", сказал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат с места событий.

Военный уточнил, что снаряды запустили около 11:00 с подводной лодки из акватории Черного моря. Украинские ПВО сбили 2 ракеты.

Поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работают прокуроры, следователи и экстренные службы.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении Россией мирного населения и убийстве украинских детей.

Известно, что армия РФ ударила по зданию с офисными помещениями, пострадал и Дом офицеров. Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что в городе нет военных объектов.