Ракетні удари по Вінниці здійснювалися високоточними ракетами "Калібр" (відео)

У Командуванні повітряних сил ЗСУ розповіли, що ракети були запущені з підводного човна в акваторії Чорного моря, дві з них вдалося збити ППО.

Російські війська завдали ракетного удару по центру Вінниці за допомогою високоточних крилатих ракет "Калібр" близько 11 ранку. Про це повідомив прессекретар у Командуванні повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Він розповів, що ракети були запущені з підводного човна в акваторії Чорного моря. Крім того, дві з них удалося збити силами протиповітряної оборони.

Юрій Ігнат розповів, що в центрі Вінниці серйозні пошкодження, постраждали будівлі та мирні жителі.

"Уражені цивільні об'єкти. Це площа, де було багато людей, де гуляли люди з дітьми. На жаль, серед загиблих є діти, кількість постраждалих уточнюється", — заявив речник відомства.

Варто зазначити, що ракети типу "Калібр" є високоточною зброєю, яка вражає цілі з відхиленням приблизно у 2-4 метри.

Водночас заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що вже відомо про 20 загиблих, серед них троє дітей. Крім того, 90 людей звернулися по медичну допомогу.

Нагадаємо, 14 липня ЗС РФ завдали ракетного удару по центру Вінниці. Росіяни вдарили по будівлі з офісними приміщеннями, також постраждав Будинок офіцерів. Глава ОП Андрій Єрмак назвав подію терористичним актом із боку РФ.

Володимир Зеленський також відреагував на трагічні події в місті й розповів, що у Вінниці немає жодного військового об'єкту. Він також наголосив, що удар є терактом із боку Росії.

Натомість російські пропагандисти заявляють, що ракетні атаки припали на військову частину в Гайсині Вінницької області. Володимир Соловйов свою брехню "підкріплює" кадрами вибухів із центру Вінниці.