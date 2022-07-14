"Еще одно военное преступление": Кулеба пообещал судить ВС РФ за удар по Виннице

Глава МИД рассказал, что во время атаки российских войск по городу в Гааге проходила конференция, которая была посвященная ответственности России за преступления на украинской территории.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что пока в Гааге проходила конференция, посвященная ответственности РФ за преступления на территории Украины, ее армия совершила еще одно военное преступление, нанося ракетные удары по Виннице. Об этом украинский дипломат написал в Twitter.

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Министр пообещал, что Украина будет судить российских военных преступников "за каждую каплю украинской крови и слез".

"Пока в Гааге проходит конференция по подотчетности под руководством Вопке Хустры, Россия совершает еще одно преступление… Мы отдадим под суд российских военных преступников за каждую каплю украинской крови и слез", — написал он.

Ракетные удары по Виннице: последствия

Утром 14 июля российские войска ударили ракетами по центру Винницы. В результате чего под обстрел попало офисное помещение и Дом офицером рядом с ним. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал это террористической атакой.

В командовании воздушных сил ВСУ рассказали, что ракетная атака по городу пришлась на 11 утра. Российские войска ударили высокоточными ракетами "Калибр", они были запущены из подводных лодок в акватории Черного моря. Две из них удалось сбить ПВО.

Как рассказал советник руководителя ОП Кирилл Тимошенко, уже известно о 20 погибших мирных жителях. Российская ракета убила троих детей, около 90 людей обратились за медпомощью, 50 пострадавших — в тяжелом состоянии. Уничтожено помещение одного из медцентров города.

Тем временем российская пропагандистка Маргарита Симоньян оправдала обстрел Винницы тем, что удар пришелся по "пункту размещения нациков". Она привела комментарий Минобороны РФ о том, что в Доме офицеров якобы находились "украинские националисты".