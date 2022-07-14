"Пункт размещения нациков": пропагандистка Симоньян оправдала удар войск РФ по Виннице

Минобороны РФ, со слов главного редактора RT, сообщило, что в винницком Доме офицеров якобы находились "украинские националисты".

Главный редактор канала RT, агентств Sputnik и "Россия Сегодня", российская пропагандистка Маргарита Симоньян со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщила, что в Доме офицеров в Виннице, в район которого российские войска нанесли ракетный удар сегодня утром, был "временный пункт размещения нациков". Об этом она написала в своем телеграм-канале в четверг, 14 июля.

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"Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: 'В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков", — говорится в публикации Симоньян.

Помимо этого сотрудница российских СМИ прикрепила карту Минобороны РФ с фотографиями, которые, по версии ведомства государства-агрессора, подтверждают, что в Доме офицеров находились украинские военные. В частности, речь идет о снимках, сделанных после удара российских войск по центру Винницы, на которых запечатлены военнослужащие Вооруженных сил. Также на карте, помимо Дома офицеров, отмечены Дом быта "Юбилейный" и родильный дом №2. Каким образом карта подтверждает тезис Минобороны РФ Симоньян не уточнила.

Отметим, что Дом офицеров в Виннице дислоцируется в здании, которое было построено в 1940 году по типовому плану, как Дом Красной Армии. На текущий момент он используется в качестве концертного зала для военного гарнизона. В открытых источниках утверждается, что зрительский зал вмещает в себя почти 1000 зрителей и является крупнейшей в городе и области.

Напомним, сегодня в Доме офицеров должен был состояться концерт исполнительницы ROXOLANA в рамках ее благотворительного тура по названием "Тримайся". Практически все билеты на выступление, запланированное на 18:00, были распроданы. В связи с разрушением здания мероприятие было отменено, информация о нем пропала с сайта одного из билетных сервисов. Сама певица сообщила, что в результате атаки российских войск погиб один из членов ее команды.

Тем временем известный российский пропагандист Владимир Соловьев распространил в своем телеграм-канале информацию о том, что удар был нанесен по военной части в Гайсине в Винницкой области, что в около 90 километрах от областного центра. Дезинформацию он сопроводил кадрами из центра Винницы, где расположен Монумент в честь создания ВВС Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшний обстрел Винницы террористическим актом. По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 20 человек, среди них 3 ребенка. В Командовании воздушных сил Вооруженных сил Украины уточнили, что удар был нанесен при помощи высокоточных российских ракет "Калибр".