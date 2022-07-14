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Стиль жизни Российско-украинская война Ракетный удар по центру Винницы

Готовились к концерту: члены команды певицы ROXOLANA пострадали от обстрела Винницы, есть погибший

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ROXOLANA
Фото: ROXOLANA/Instagram | Концерт ROXOLANA во Львове

По словам артистки, на момент удара ее команда находилась на главной площади города в Доме офицеров. Практически все они получили ранения.

Певица Роксолана Сирота, автор песен, певица и участница талант-шоу "Голос країни-9", известная под сценичесним именем ROXOLANA, которая должна была выступить в Доме офицеров в Виннице 17 июля в 18:00, опубликовала видео в Instagram, где со слезами на глазах рассказала о том, что среди пострадавших от ракетного удара российских военных по центру города – и члены ее команды.

"Друзья, мы сейчас находимся в Виннице. К сожалению, во время ракетных обстрелов часть нашей команды находилась на главной площади. Все они ранены, двое борятся за свою жизнь в операционных. Естественно, все выступления и концерты отменены, и мы молимся за жизни всех, кто сегодня пострадал", – сообщила певица.

В подписи к видео она добавила, что пострадавших зовут Евгений, звукорежиссер, и Андрей:

"Мы никогда не простим. Средства за билеты со всех концертов будут возвращены. Пожалуйста, молитесь".

Позже Роксолана сообщила о том, что Евгений скончался.

Роксолана, винница ракетный удар, обстрел винницы

Отметим, что на концерт ROXOLANA почти все билеты были распроданы.

Ракетные удары по центру Винницы были нанесены незадолго до полудня. Три российские ракеты "Калибр" попали в Дом быта, медицинский центр и Дом офицеров, который является культурным и концертным центром города. Также пострадали расположенные рядом жилые дома.

По состоянию на 14:00 известно о 20 погибших и 90 раненых. Среди жертв теракта – маленькая девочка и ее мать. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что жертвами стали трое детей.

Тем временем российские пропагандисты продолжают перекручивать факты и выдавать на гора откровенную ложь. Владимир Соловьев утверждает, что удар был нанесен по военной части в Гайсине в Винницкой области. Информацию он "подкрепил" кадрами из центра города, где расположен Монумент в честь создания ВВС Украины.