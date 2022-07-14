Готовились к концерту: члены команды певицы ROXOLANA пострадали от обстрела Винницы, есть погибший

По словам артистки, на момент удара ее команда находилась на главной площади города в Доме офицеров. Практически все они получили ранения.

Певица Роксолана Сирота, автор песен, певица и участница талант-шоу "Голос країни-9", известная под сценичесним именем ROXOLANA, которая должна была выступить в Доме офицеров в Виннице 17 июля в 18:00, опубликовала видео в Instagram, где со слезами на глазах рассказала о том, что среди пострадавших от ракетного удара российских военных по центру города – и члены ее команды.

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"Друзья, мы сейчас находимся в Виннице. К сожалению, во время ракетных обстрелов часть нашей команды находилась на главной площади. Все они ранены, двое борятся за свою жизнь в операционных. Естественно, все выступления и концерты отменены, и мы молимся за жизни всех, кто сегодня пострадал", – сообщила певица.

В подписи к видео она добавила, что пострадавших зовут Евгений, звукорежиссер, и Андрей:

"Мы никогда не простим. Средства за билеты со всех концертов будут возвращены. Пожалуйста, молитесь".

Позже Роксолана сообщила о том, что Евгений скончался.

Отметим, что на концерт ROXOLANA почти все билеты были распроданы.

Ракетные удары по центру Винницы были нанесены незадолго до полудня. Три российские ракеты "Калибр" попали в Дом быта, медицинский центр и Дом офицеров, который является культурным и концертным центром города. Также пострадали расположенные рядом жилые дома.

По состоянию на 14:00 известно о 20 погибших и 90 раненых. Среди жертв теракта – маленькая девочка и ее мать. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что жертвами стали трое детей.

Тем временем российские пропагандисты продолжают перекручивать факты и выдавать на гора откровенную ложь. Владимир Соловьев утверждает, что удар был нанесен по военной части в Гайсине в Винницкой области. Информацию он "подкрепил" кадрами из центра города, где расположен Монумент в честь создания ВВС Украины.