"Пункт розміщення нациків": пропагандистка Симоньян виправдала удар військ РФ по Вінниці

Міноборони РФ, за словами головного редактора RT, повідомило, що у вінницькому Будинку офіцерів нібито перебували "українські націоналісти".

Головна редакторка каналу RT, агентств Sputnik та "Россия Сегодня", російська пропагандистка Маргарита Симоньян з посиланням на Міністерство оборони РФ повідомила, що в Будинку офіцерів у Вінниці, в район якого російські війська завдали ракетного удару сьогодні вранці, був "тимчасовий пункт розміщення нациків". Про це вона написала у своєму телеграм-каналі в четвер, 14 липня.

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"Запитала у МО, куди вдарили у Вінниці. Відповідь: 'У Будинок офіцерів, там був тимчасовий пункт розміщення нациків", — йдеться в публікації Симоньян.

Крім цього, співробітниця російських ЗМІ прикріпила карту Міноборони РФ з фотографіями, які, за версією відомства держави-агресора, підтверджують, що в Будинку офіцерів перебували українські військові. Зокрема, йдеться про знімки, зроблені після удару російських військ по центру Вінниці, на яких зафіксовано військовослужбовців Збройних сил. Також на карті, крім Будинку офіцерів, відмічені Будинок побуту "Ювілейний" та пологовий будинок №2. Як карта підтверджує тезу Міноборони РФ, Симоньян не уточнила.

Зазначимо, що Будинок офіцерів у Вінниці дислокується у будівлі, яка збудована у 1940 році за типовим планом, як Будинок Червоної Армії. Зараз його використовували як концертний зал для військового гарнізону. У відкритих джерелах стверджується, що глядацька зала вміщує майже 1000 глядачів і є найбільшою в місті та області.

Нагадаємо, сьогодні у Будинку офіцерів мав відбутися концерт виконавиці ROXOLANA у межах її благодійного туру за назвою "Тримайся". Практично всі квитки на виступ, запланований на 18:00, розпродані. У зв'язку з руйнуванням будівлі захід скасовано, інформація про нього зникла із сайту одного з квиткових сервісів. Сама співачка повідомила, що внаслідок атаки російських військ загинув один із членів її команди.

Тим часом відомий російський пропагандист Володимир Соловйов поширив у своєму телеграм-каналі інформацію про те, що удару завдано по військовій частині в Гайсині на Вінниччині, що за 90 кілометрів від обласного центру. Дезінформацію він супроводжував кадрами із центру Вінниці, де розташований Монумент на честь створення ВПС України.

Президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішній обстріл Вінниці терористичним актом. За останніми даними, внаслідок атаки загинуло щонайменше 20 людей, серед них 3 дитини. У Командуванні повітряних сил Збройних Сил України уточнили, що удару завдано за допомогою високоточних російських ракет "Калібр".