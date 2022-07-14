Акт терору: що відомо про ракетний удар по Вінниці (фото, відео)

14 липня більшість українських новин присвячені Вінниці. Фокус зібрав усе, що відомо про трагедію, яка зруйнувала життя сотень людей, в одному матеріалі.

Сьогодні у Вінниці російські крилаті ракети вдарили по центру міста. Близько 11:00 міська рада повідомила про вибухи. В соцмережах відразу з'явилися кадри з наслідками удару по Вінниці.

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Які об'єкти постраждали під час вибухів у Вінниці?

За пів години після вибухів голова Національної поліції України Ігор Клименко опублікував попередню інформацію про наслідки трагедії. Зафіксовано приліт трьох російських ракет, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями, постраждали також розташовані поряд житлові будинки. На місці удару виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку, де спалахнули десятки автомобілів.

Невдовзі очевидці почали ділитися відомостями про те, в яких місцях зафіксували удар по Вінниці. Виявилося, що постраждав також Будинок офіцерів, в якому під час вибухів було багато людей.

Потім з'явилися кадри, з яких стало зрозуміло, що під час ракетного удару постраждав і медичний центр, розташований поряд із "Ювілейним". Повідомлялося, що під час вибуху всередині було багато людей.

У ДСНС повідомили, що удар припав по паркуванню поряд з будинком побуту та опублікували відео наслідків "прильоту".

Скільки людей стали жертвами вибухів у Вінниці?

Спочатку в поліції повідомили про шість поранених та двох загиблих, серед яких маленька дитина. Опівдні заступник глави Офісу Президент Кирило Тимошенко заявив про те, що кількість жертв збільшилася до восьми осіб. Буквально через 40 хвилин у Держслужбі з надзвичайних ситуацій уточнили, що кількість жертв зросла до 12, серед них немовля. Згодом дані постійно оновлювалися: 17, 20, 21, 22 загиблих.

Станом на 19:40 ДСНС мала такі дані:

загиблі — 23 особи (з них 3 дитини);

звернулася за допомогою — 115 осіб;

госпіталізовано — 64 (з них 2 дитини);

у тяжкому стані перебуває 34 особи;

у критичному стані перебуває 5 осіб;

йде пошук 42 людей.

Для пошуку людей у Вінниці запустили гарячу лінію за телефонами: 67-01-20 та 103.

Що на місці "прильотів" робила загибла дівчинка?

Рятувальники опублікували фото закривавленого дитячого візка та загиблої дівчинки. Незабаром стало відомо, що дівчинку звали Лізою, разом з мамою Іриною вона прямувала на заняття для дітей. У соцмережах з'явилися фото дівчинки з мамою.

[ + – ] Загибла у Вінниці дівчинка Ліза та її мама Ірина Фото: Facebook

"Ліза стала ангелом, Іра в реанімації", — так прокоментувала фотографію авторка поста Ліда Войтенко.

За півтори години до удару по Вінниці Ірина опублікувала в "Інстаграмі" сторіс зі своєю дочкою.

Що ще відомо про жертв ракетного удару по Вінниці?

Увечері в Будинку офіцерів Вінниці мав відбутися концерт виконавиці ROXOLANA у межах її благодійного туру з назвою "Тримайся". Майже всі квитки розпродані.

У момент ракетного удару в будівлі було кілька людей із команди співачки. Вона повідомила, що дві особи отримали тяжкі травми.

О 14:30 виконавиця написала в соцмережі, що один із поранених членів її команди помер у лікарні, другий продовжує боротися за життя.

Ще один відомий український музикант Олег Скрипка дивом уникнув загибелі. Він повідомив, що сьогодні у Вінниці мав відбутися благодійний концерт. За словами музиканта, він зустрівся з організаторами заходу якраз у місці прильоту ракети, його врятувало те, що зустріч закінчилася за 10 хвилин до вибуху.

Що відомо про російські ракети?

Речник Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про те, що росіяни завдали ракетного удару по центру Вінниці за допомогою високоточних крилатих ракет "Калібр". Ракети окупанти запустили з підводного човна, що знаходиться в акваторії Чорного моря.

Начальник частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону ДСНС, полковник служби цивільної оборони Сергій Гайдиш розповів, що для завдання ракетного удару по Вінниці використовувалися ракети "Калібр" маркування 3М-14 е. Початкова вага цієї ракети — 1,77 тонни, довжина — 6 м 20 см. Бойова частина важить 450 кг. За словами Гайдиша, всього російська армія випустила по місту чотири ракети, дві з них вдалося збити силам протиповітряної оборони.

Як у Росії пояснили удар по мирному місту?

Російська пропаганда відразу після появи інформації про те, що у Вінниці були прильоти по цивільних об'єктах, почала виправдовувати дії армії РФ. Головред російського державного ЗМІ RT Маргарита Симоньян повідомила, що вона поцікавилася у Міноборони РФ, по яких об'єктах вдарила російська армія, на що їй відповіли: "В Будинок офіцерів, там був тимчасовий пункт розміщення нациків".

Відомий пропагандист Володимир Соловйов запевнив свою аудиторію в тому, що удару завдано по військовій частині в Гайсині на Вінниччині. На опублікованих ним кадрах чітко видно центр Вінниці, де розташований монумент на честь створення ВПС України, що на вулиці Стрілецькій, 105.

Офіційно удару по Вінниці в Міноборони РФ поки що не коментували.

Як відреагували на удар по Вінниці українська влада?

Вдень на удар по Вінниці відреагував президент України Володимир Зеленський, який звинуватив РФ у відвертому тероризмі, оскільки на місці удару немає жодного військового об'єкта.

"Щодня Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового, — наголосив глава держави. — Що це, якщо не відкритий терористичний акт?"

Дружина президента Олена Зеленська опублікувала фото загиблої дівчинки в "Телеграм", оскільки "Фейсбук" приховує його як "травмуюче".

"Ніби горе і злочин можна скасувати, просто приховуючи, — заявила перша леді. — Але той, хто має людяність, побачить: дитина, її коляска, мама... Російська ракета. Сьогодні. Вінниця, тил".

Незабаром після удару по Вінниці глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Росію мають визнати країною — спонсором тероризму. Аналогічну заяву зробив керівник українського МЗС Дмитро Кулеба, який наголосив, що Україна судитиме російських військових злочинців "за кожну краплю української крові та сліз".

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович пообіцяв, що сьогодні вночі ЗСУ "віддадуть їм за Вінницю, Миколаїв та Харків".

Вінницька міська рада оголосила 15 липня траурним днем.