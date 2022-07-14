Вінницю обстріляли ракетами вагою 1770 кг, — ДСНС (фото)

За словами представника відомства Сергія Гайдиша, вже відомі результати первинної ідентифікації боєприпасів. Використовувалися ракети маркування 3М-14Е, які важать 1,7 тонн.

У четвер, 14 червня, російські війська завдали ракетних ударів по Вінниці. При цьому використовували ракети типу "Калібр" 3М-14Е, вага кожної — 1770 кг. Ці ракетні системи вважаються високоточними, можуть огинати рельєфи місцевості та уникати відомих ворогові засобів ППО. Про це повідомляється на сторінці Вінницької міськради у Facebook.

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Начальник частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону ДСНС, полковник служби цивільної оборони Сергій Гайдиш розповів про технічні характеристики ракетних систем Калібр. Загалом із акваторії Чорного моря на Вінницю летіли чотири такі ракети, дві з них збили наші ППО.

За словами Гайдиша, вже відомі результати первинної ідентифікації елементів боєприпасів, які були вилучені з ракет. За наявними даними, встановлено, що для ракетного удару використовувалися "Калібри" маркування 3М-14 е. Початкова вага цієї ракети — 1,77 тонни, довжина — 6 м 20 см. Бойова частина важить 450 кг.

Особливості ракети Калібр

Специфіка ракети в тому, що має дві системи наведення. Одна — повністю автономна, а друга — управляється за допомогою супутникових систем, російської ГЛОНАСС та міжнародної GPS. Це означає, що маршрут ракети коригується під час польоту.

"Над поверхнею моря вона летить на висоті до 20 м. Над поверхнею землі, можливо, від 50 до 180 м, — пояснив Гайдиш, — залежно від відомого ворогу рельєфу місцевості".

Вже підлітаючи до мети, ракета знижується до 20 м.

[ + – ] Уламки ракети Калібр у Вінниці [ + – ] Уламки ракети Калібр у Вінниці

Нагадаємо, що кількість жертв ракетних ударів у Вінниці зростає. Серед постраждалих щонайменше шестеро дітей: троє неповнолітніх загинули, троє інших отримали пошкодження. Також понад 50 осіб отримали пошкодження середнього та важкого ступенів.

Раніше Фокус повідомляв, що співак Олег Скрипка дивом уникнув загибелі у Вінниці. За словами музиканта, його зустріч із організаторами запланованого на сьогодні концерту пройшла в місці влучення ракети за 10 хвилин до "прильотів".