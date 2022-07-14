"Нас спасли 10 минут". Певец Олег Скрипка чудом избежал гибели в Виннице

Сегодня ВС РФ нанесли ракетный удар по центру Винницы, погиб 21 человек, среди них трое детей

Музыкант Олег Скрипка чудом избежал гибели в Виннице, куда сегодня ударили российские военные. Ракеты были запущены из акватории Черного моря, упали в центре города. Скрипка сообщил, что сегодня в Виннице должен был состоятся благотворительный концерт, который, конечно, был отменен.

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"Сегодня должен был состояться наш концерт в поддержку Украины в городе Винница. Мы намеревались посетить военных, как это происходит в каждом городе, в который мы приезжаем с благотворительными концертами. Мы встретились с организаторами мероприятия в месте попадания ракеты, нас спасло 10 минут времени", — написал музыкант и отметил, что российские пропагандисты врут, говоря о том, что целятся в военные объекты.

[ + – ] Концерт Олега Скрипки в Виннице был отменен Фото: Facebook Oleg Skrypka

Удар был нанесен по людному месту. Повреждения получили Дом Офицеров, машины на парковке, офисное здание и диагностический медцентр. Погиб 21 человек, 91 – пострадали. Среди погибших – трое детей. В том числе и маленькая девочка, которая шла с мамой на развивающие занятия.

[ + – ] Девочка, погибшая в результате ракетного удара по Виннице Фото: ГСЧС

"Пока враг лжет о ликвидации еще одной военной базы, мы видим своими глазами реальность их "спасительной спецоперации" – 20 погибших и 90 раненых. Светлая память всем погибшим. Не забудем, никогда", – написал Олег Скрипка.

[ + – ] По Виннице был нанесен ракетный удар из акватории Черного моря Фото: прес-служба ДСНС

Ранее певица Роксолана Сирота, автор песен, певица и участница талант-шоу "Голос країни-9", известная под сценичесним именем ROXOLANA, сообщила, что 17 июля в Доме офицеров в Виннице должен был состоятся ее концерт. Среди пострадавших от ракетного удара оказались и члены ее команды.