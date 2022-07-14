"Нас врятували 10 хвилин". Співак Олег Скрипка дивом уникнув загибелі у Вінниці

Сьогодні ЗС РФ завдали ракетного удару по центру Вінниці, загинула 21 особа, серед них троє дітей

Музикант Олег Скрипка дивом уникнув загибелі у Вінниці, куди сьогодні вдарили російські військові. Ракети запущені з акваторії Чорного моря, впали в центрі міста. Скрипка повідомив, що сьогодні у Вінниці мав відбутися благодійний концерт, який, звичайно, скасовано.

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"Сьогодні мав відбутися наш концерт на підтримку України в місті Вінниця. Ми мали намір відвідати військових, як це відбувається у кожному місті, до якого ми приїжджаємо з благодійними концертами. Ми зустрілися з організаторами заходу у місці влучення ракети, нас врятувало 10 хвилин часу", — Написав музикант і зазначив, що російські пропагандисти брешуть, говорячи про те, що ціляться у військові об'єкти.

[ + – ] Концерт Олега Скрипки у Вінниці скасовано Фото: Facebook Oleg Skrypka

Удару завдано по людному місцю. Пошкодження отримали Будинок офіцерів, машини на парковці, офісна будівля та діагностичний медичний центр. Загинула 21 особа, 91 — постраждали. Серед загиблих — троє дітей, зокрема й маленька дівчинка, яка йшла з мамою на розвивальні заняття.

[ + – ] Дівчинка, яка загинула внаслідок ракетного удару по Вінниці Фото: ГСЧС

"Поки ворог бреше про ліквідацію ще однієї військової бази, ми бачимо на власні очі реальність їхньої "рятівної спецоперації" — 20 загиблих та 90 поранених. Світла пам'ять усім загиблим. Не забудемо, ніколи", — написав Олег Скрипка.

[ + – ] По Вінниці завдано ракетного удару з акваторії Чорного моря. Фото: Пресслужба ДСНС

Раніше співачка Роксолана Сирота, авторка пісень, співачка та учасниця талант-шоу "Голос країни-9", відома під сценічним ім'ям ROXOLANA, повідомила, що 17 липня у Будинку офіцерів у Вінниці мав відбутися її концерт. Серед постраждалих від ракетного удару виявились і члени її команди.