"Горе, злочин та тероризм": Олена Зеленська відреагувала на ракетний удар по Вінниці

Дружина президента назвала Росію державою-терористом і закликала світ побачити та усвідомити це.

Сьогодні ЗС РФ, які базуються в Чорному морі, завдали ракетного удару по Вінниці. Ракети впали в центрі міста, де на цей момент було багато людей. Поруч знаходиться діагностичний медичний центр, офісна будівля та Будинок офіцерів. Всі ці будівлі зазнали значних пошкоджень. Зараз відомо про трьох загиблих дітей. Олена Зеленська відреагувала на вбивство мирних мешканців, опублікувавши знімок загиблої дівчинки у своєму Telegram-каналі.

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"Це фото Фейсбук сховає від вас, як те, що "травмує". Мов горе і злочин можна скасувати, просто сховавши. Але ті, хто не втратив людяність, побачить: дитина, її коляска, її мама... Російська ракета", — написала перша леді України

Олена Зеленська нагадала, що внаслідок ракетного удару по центру Вінниці загинуло 20 людей, серед них троє дітей. У цей момент вони знаходилися в офісах, у медичному центрі та на парковці.

Фото: ГСЧС

[ + – ] Дівчинка, яка загинула внаслідок ракетного удару ЗС РФ Фото: ГСЧС

"Росія — країна-терорист. Світ, ти маєш це побачити і усвідомити. Якщо не побоїшся захованого знімка. Адже горе, злочин та тероризм неможливо перемогти, просто ховаючи його", — написала Зеленська.

Нагадаємо, знімок убитої дівчинки опублікувала ДСНС Вінницької області. Буквально за лічені хвилини до ракетного удару мати дитини опублікувала відео у сторіс. Вони з донькою прямували на розвивальні заняття, коли російські військові вдарили по центру міста.

[ + – ] Дівчинка, яка загинула у Вінниці за кілька хвилин до смерті

Дівчинка загинула на місці. Її матері відірвало ногу. Вона в тяжкому стані перебуває в лікарні. Загалом по медичну допомогу звернулися 90 осіб.