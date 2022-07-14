"Горе, преступление и терроризм": Елена Зеленская отреагировала на ракетный удар по Виннице

Супруга президента назвала Россию государством-террористом и призвала мир увидеть и осознать это.

Сегодня ВС РФ, которые базируются в Черном море, нанесли ракетный удар по Виннице. Ракеты упали в центре города, где в этот момент было много людей. Рядом находится диагностический медцентр, офисное здание и Дом Офицеров. Все эти здания получили значительные повреждения. На данный момент известно о трех погибших детях. Елена Зеленская отреагировала на убийство мирных жителей, опубликовав снимок погибшей девочки в своем Telegram-канале.

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"Это фото Фейсбук спрячет от вас, как то, что "травмирует". Будто горе и преступление можно отменить, просто спрятав. Но те, кто не утратил человечность, увидит: ребенок, ее колясочка, ее мама… Российская ракета", — написала первая леди Украины.

Елена Зеленская напомнила, что в результате ракетного удара по центру Винницы погибли 20 человек, среди них трое детей. В этот момент они находились в офисах, в медцентре и на парковке.

Фото: ГСЧС

[ + – ] Девочка, погибшая в результате ракетного удара ВС РФ Фото: ГСЧС

"Россия – страна-террорист. Мир, ты должен это увидеть и осознать. Если не побоишься спрятанного снимка. Ведь горе, преступление и терроризм невозможно победить, просто пряча его", — написала Зеленская.

Напомним, снимок убитой девочки был опубликован ГСЧС Виннцкой области. Буквально за считанные минуты до ракетного удара мать ребенка опубликовала видео в сториз. Они с дочкой направлялись на развивающие занятия, когда российские военные ударили по центру города.

[ + – ] Девочка, погибшая в Виннице за несколько минут до смерти

Девочка погибла на месте. Ее матери оторвало ногу. Она в тяжелом состоянии находится в больнице. Всего за медицинской помощью обратились 90 человек.