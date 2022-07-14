Винницу обстреляли ракетами весом 1770 кг, — ГСЧС (фото)

По словам представителя ведомства Сергея Гайдыша, уже известны результаты первичной идентификации элементов боеприпасов. Использовались ракеты маркировки 3М-14Е, которые весят 1,7 тонны.

В четверг, 14 июня, российские войска нанесли ракетные удары по Виннице. При этом использовались ракеты типа "Калибр" 3М-14Е, вес каждой — 1770 кг. Эти ракетные системы считаются высокоточными, могут огибать рельефы местности и избегать известных врагу средств ПВО. Об этом сообщается на странице Винницкого горсовета в Facebook.

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Начальник части пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда ГСЧС, полковник службы гражданской обороны Сергей Гайдыш рассказал о технических характеристиках ракетных систем Калибр. В общей сложности из акватории Черного моря на Винницу летели четыре таких ракеты, две из них сбили наши ПВО.

По словам Гайдыша, уже известны результаты первичной идентификации элементов боеприпасов, которые были извлечены из ракет. По имеющимся данным, установлено, что для ракетного удара использовались "Калибры" маркировки 3М-14 е. Начальный вес этой ракеты — 1,77 тонны, длина — 6 м 20 см. Боевая часть весит 450 кг.

Особенности ракеты Калибр

Специфика ракеты в том, что у нее две системы наведения. Одна — полностью автономная, а вторая — управляется посредством спутниковых систем, российской ГЛОНАСС и международной GPS. Это означает, что маршрут ракеты корректируется во время полета.

"Над поверхностью моря она летит на высоте до 20 м. Над поверхностью земли, возможно, от 50 до 180 м, — объяснил Гайдыш, — в зависимости от известного врагу рельефа местности".

Уже подлетая к цели, ракета снижается до 20 м.

[ + – ] Обломки ракеты Калибр в Виннице [ + – ] Обломки ракеты Калибр в Виннице

Напомним, что количество жертв ракетных ударов в Виннице растет. Среди пострадавших по меньшей мере шестеро детей: три несовершеннолетних погибли, три других получили повреждения. Более того, свыше 50 человек получили повреждения средней и тяжелой степеней.

Ранее Фокус сообщал, что певец Олег Скрипка чудом избежал гибели в Виннице. По словам музыканта, его встреча с организаторами запланированного на сегодня концерта прошла в месте попадания ракеты за 10 минут до "прилетов".