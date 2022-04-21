Эстония и Латвия стали первыми странами ЕС, признавшими действия ВС РФ геноцидом украинцев

Депутаты стран Балтии также призвали ЕС ужесточить санкции против РФ, ввести эмбарго на поставки российских энергоресурсов и увеличить военную помощь Украине.

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Эстония стала первой страной Европейского Союза, которая признала действия ВС РФ геноцидом украинцев. Об этом говорится на официальном сайте эстонского парламента.

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В частности, в четверг, 21 апреля, в Рийгикогу (парламент — ред.) проходило дополнительное заседание по случаю официального визита украинской делегации, которую возглавила глава политсилы "Слуга народа" Елена Шуляк.

Нардеп от президентской фракции назвала голосование парламента Эстонии за признание геноцида украинцев "историческим и важным для памяти десятков тысяч жертв".

"Такая квалификация преступления ведет к необратимому судебному разбирательству. От исполнителей к Владимиру Путину. Наш общий долг — сделать так, чтобы это никогда больше не повторилось, нигде, ни в одной стране. Я верю, что вместе мы сможем достичь этой цели", — добавила Шуляк, выступая в Рийгикогу перед голосованием.

Обращение о признании действий ВС РФ геноцидом украинцев поддержали 86 депутата Эстонии.

"Российская Федерация совершила акты геноцида в отношении мирного населения, массовых зверств на временно оккупированных территориях, в частности в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины . Акты геноцида заключаются в убийстве, похищении людей, депортации, лишении свободы, пытках, изнасиловании, а также осквернении трупов", — говорится в заявлении эстонского Народного собрания.

Рийгикогу призывает парламенты других стран и международные организации признать действия российских военнослужащих геноцидом украинского народа, а также оказать поддержку в расследовании военных преступлений ВС РФ и привлечении к ответственности виновных.

Более того, в своем обращении депутаты Народного собрания выступили за ужесточение санкций против России, введение эмбарго на поставки энергоносителей из страны-агрессора, и напомнили, что Украина нуждается в военной и гуманитарной помощи.

Следом за Эстонией парламент Латвии признал действия ВС РФ геноцидом украинского народа. Заявление об российской агрессии и военных преступлениях на территории Украины было единогласно поддержано.

"Латвия и ее общество продемонстрировали непоколебимую поддержку, лояльность и солидарность с Украиной и ее народом. Мы не должны забывать о главном актуальном приоритете — защитить население Украины от дальнейших преступлений против человечности и помочь Украине освободить свою землю от оккупантов. Этого можно добиться только за счет срочного и резкого расширения поставок оружия в Украину и немедленного прекращения импорта энергоносителей из России Европейским Союзом", — заявил председатель комитета Сейма по иностранным делам Рихард Коль.

Напомним, 14 апреля Верховная Рада признала полномасштабную войну с Россией геноцидом украинцев.

Также сообщалось, что народные депутаты предлагают создать в Украине Национальный мемориальный комплекс геноцида украинцев. Объект, который, по задумке депутатов, будет включать в себя музейный комплекс, монументальное памятное сооружение и исследовательский центр, могут возвести в Буче.