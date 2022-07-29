Кастрація полоненого бійця ЗСУ: Офіс генпрокурора України розпочав розслідування

Українські прокурори взялися за відео, на якому солдати відрізають геніталії українського військовополоненого канцелярським ножем. Провадження відкрили за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Офіс генерального прокурора України (ОГП) розпочав кримінальне провадження після відеозапису, на якому російський військовий катує українського військовополоненого, каструючи його канцелярським ножем. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Провадження відкрили за фактом порушення законів і звичаїв війни. Відомості за результатами обробки відео катувань військовополоненого у формі Збройних Сил України внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Жорстоке поводження з військовополоненими, їх тортури та заподіяння фізичних каліцтв — грубе порушення статті 13 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року, нагадали прокурори.

"Усі факти жорстокого поводження з військовослужбовцями ЗСУ документуються українськими правоохоронцями порядку для встановлення винних осіб і притягнення їх до відповідальності. Вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин скоєного", — підсумували в ОГП.

Кастрація українського військового — що відомо

У російському Telegram-каналі днями з'явилося відео, на якому солдати відрізають геніталії українського військовополоненого канцелярським ножем. Двоє солдат у цей час розмовляють російською мовою, а на жертві — військова форма ЗСУ.

Аналітики OSINT встановили, що воєнний злочинець може перебувати в окупованому Сєвєродонецьку.

[ + – ] Передбачуваний злочинець, який катував українського військового

У Росії користувачі сміялися над знущаннями та схвалювали злочин окупанта. Відео з тортурами українського бійця потрапило в топ на західному ресурсі Reddit, у коментарях до нього Росію порівнювали з ІДІЛ.

Дехто припустив, що один з учасників тортури причетний до чеченського спецпідрозділу "Ахмат".

Старший радник Конгресу США Пол Массаро після побачених кадрів закликав дати все необхідне ЗСУ озброєння, зокрема сучасні танки та далекобійні ракети ATACMS.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець готує звернення до ООН та інших міжнародних організацій через катування українського військовополоненого.