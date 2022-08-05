США передадут Украине новую военную помощь на $1 млрд, — Reuters

Пакет вооружения, по данным журналистов, будет включать реактивные снаряды для РСЗО HIMARS и ракеты для ЗРК NASAMS.

Администрация президента США Джо Байдена готовит новую военную помощь для Украины в размере $1 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои осведомленные источники.

О предоставлении Украине новой военной помощи проинформировали сразу три высокопоставленных чиновника. По их словам, пакет вооружения на сумму в $1 млрд будет включать в себя реактивные снаряды для РСЗО HIMARS, ракеты для ЗРК NASAMS, а также бронированные медицинские автомобили.

Как отмечает Reuters, администрация президента США Джо Байдена должна официально объявить о выделении новой военной помощи в понедельник, 8 августа. Однако, как предупреждают инсайдеры, пакет вооружения по содержанию и стоимости может измениться.

Новая военная помощь в размере $1 млрд станет дополнением к почти $9 млрд, которые Соединненые Штаты выделили для военной поддержки Украины с начала полномасштабного вторжения российских войск.

Белый дом отказался в общении с агентством Reuters комментировать информацию об очередном пакете вооружения для нужд украинских Вооруженных сил.

Напомним, в начале августа посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал передачу Киеву военных кораблей из состава ВМФ Соединенного Королевства. По словам дипломата, речь идет о судах, на которых украинские военнослужащие сейчас проходчят обучение.

Также сообщалось, что обе партии в Конгрессе США поддерживают передачу Украине дальнебойных ракет ATACMS. Тактическое вооружение с дальностью применения до 300 километров может стать самым дальнобойным оружием в арсенале украинских Вооруженных сил, если Белый дом одобрит выделение новой военной помощи.