США передадуть Україні нову військову допомогу на $1 млрд, — Reuters

Пакет озброєння, за даними журналістів, включатиме реактивні снаряди для РСЗВ HIMARS та ракети для ЗРК NASAMS.

Адміністрація президента США Джо Байдена готує нову військову допомогу для України в $1 млрд. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на свої обізнані джерела.

Про надання Україні нової військової допомоги поінформували відразу три високопосадовці. За їхніми словами, пакет озброєння на суму $1 млрд включатиме реактивні снаряди для РСЗВ HIMARS, ракети для ЗРК NASAMS, а також броньовані медичні автомобілі.

Як зазначає Reuters, адміністрація президента США Джо Байдена має офіційно оголосити про надання нової військової допомоги у понеділок, 8 серпня. Однак, як попереджають інсайдери, пакет озброєння за змістом та вартістю може змінитися.

Нова військова допомога у розмірі $1 млрд стане доповненням майже до $9 млрд, які Сполучені Штати виділили для військової підтримки України з початку повномасштабного вторгнення російських військ.

Білий дім відмовився у спілкуванні з агентством Reuters коментувати інформацію про черговий пакет озброєння для потреб українських Збройних сил.

Нагадаємо, на початку серпня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко анонсував передачу Києву військових кораблів зі складу ВМФ Сполученого Королівства. За словами дипломата, йдеться про судна, на яких українські військовослужбовці зараз проходять навчання.

Також повідомлялося, що обидві партії у Конгресі США підтримують передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. Тактичне озброєння з дальністю застосування до 300 кілометрів може стати найбільш дальнобійною зброєю в арсеналі українських Збройних сил, якщо Білий дім схвалить виділення нової військової допомоги.