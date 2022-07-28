Обидві партії у Конгресі США виступають за передавання ЗСУ далекобійних ракет ATACMS

Тактичні ракети можуть стати найбільш далекобійним засобом в арсеналі української армії.

Членкиня комітету Палати представників США у справах Збройних сил Елісса Слоткін заявила, що в Конгресі є двопартійна підтримка передавання Україні ракет ATACMS. Про це повідомляє CNN.

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За словами Слоткін, як демократи, так і республіканці виступають за передавання Збройним силам України далекобійних ракет ATACMS. Україна місяцями закликає Штати передати ці ракети, оскільки нині до HIMARS постачають ракети з дальністю до 84 км.

"Я думаю, що те, що ми дуже твердо почули від президента Зеленського та підтвердили сьогодні, це те, що українці справді хочуть кілька разів ударити Росію по зубах до настання зими. Поставити її у найкраще можливе становище, особливо вдарити її на півдні", — пояснила Столкін.

Що відомо про ракети ATACMS?

Тактичні ракети ATACMS мають дальність стрільби до 300 км. Усього існує кілька модифікацій ракет із різною дальністю та точністю. Якщо ЗСУ їх отримає, то це буде найбільш далекобійним засобом в армії. Нині "довга рука" ЗСУ — "Точка-У" з дальністю до 120 км.

Їхньої дальності вистачить, щоб уражати цілі на всіх окупованих територіях, а також у прикордонних областях РФ.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Резніков висловив упевненість, що Україна отримає ракети ATACMS. Західна зброя впливає на рівень втрат у ЗСУ. Однак наразі в Пентагоні вважають, що ЗСУ мають ракети, котрі заповнюють потреби армії, тому ATACMS не поставлятимуть.