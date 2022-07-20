Пентагон не підтвердив передачу ЗСУ ракет для HIMARS дальністю 300 км.

Американська влада вважає, що дальність снарядів, які зараз використовують ЗСУ, повністю задовольняють потреби українських військ.

Станом на сьогодні Сполучені Штати поставляють Україні ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS з дальністю поразки 80 кілометрів. Про постачання більш далекобійних снарядів для РСЗВ поки не йдеться. Про це під час брифінгу в середу, 20 липня, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

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"Дальність ракет для HIMARS (що поставляються Україні, GMLRS — ред.) становить 80 кілометрів. Це досить велика дальність. Вони дуже ефективні", — сказав Остін.

Також глава Пентагону зазначив, що на сьогодні Збройні сили України отримали 12 систем HIMARS, а найближчим часом очікується постачання ще чотирьох таких машин. Усього США та партнери зобов'язалися передати ЗСУ 20 РСЗВ HIMARS, додав він.

Остін додав, що Пентагон регулярно перебуває в контакті з міністром оборони України Олексієм Резніковим та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, завдяки чому США знають потреби українських військ у повномасштабній війні проти України.

Зі свого боку, голова комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі на брифінгу заявив, що GMLRS дальністю 80 кілометрів, які ЗСУ використовують для HIMARS, повністю задовольняють потреби української армії.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи збирається США поставити Україні далекобійне озброєння, за допомогою якого ЗСУ могли б завдати удару по окупованому Криму або Керченському мосту (Кримському мосту), Остін заявив: "Те, що вони мають і з чим вони працюють, дає їм великі можливості". Міністр оборони США додав, що подальші поставки техніки українським військам залежатимуть від потреб Києва.

Нагадаємо, вчора російські ЗМІ з посиланням на окупантів повідомили, що Україна вже нібито отримала ракети для РСЗВ дальністю 300 кілометрів. Офіційно цю інформацію у Києві не коментували.

Зі свого боку, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що, за його оцінками, зараз Україна отримує снаряди підвищеної дальності дії.

Також ми писали, що під час сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн" США зобов'язалися передати Україні, окрім нових одиниць РСЗВ HIMARS і дві системи ППО NASAMS.