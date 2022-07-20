Пентагон не подтвердил передачу ВСУ ракет для HIMARS дальностью 300 км

Американские власти считают, что дальность снарядов, которые сейчас используют ВСУ, полностью восполняют потребности украинских войск.

По состоянию на сегодняшний день Соединенные Штаты поставляют Украине ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS с дальностью поражения 80 километров. О поставках более дальнобойных снарядов для РСЗО пока речи не идет. Об этом в ходе брифинга в среду, 20 июля, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

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"Дальность ракет для HIMARS (поставляемых Украине, GMLRS — ред.) составляет 80 километров. Это достаточно большая дальность. Они очень эффективны", — сказал Остин.

Также глава Пентагона отметил, что на сегодняшний день Вооруженные силы Украины получили 12 систем HIMARS, а в ближайшее время ожидается поставка еще четырех таких машин. Всего США и партнеры обязались передать ВСУ 20 РСЗО HIMARS, добавил он.

Остин добавил, что Пентагон регулярно находится в контакте с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, благодаря чему США знают потребности украинских войск в полномасштабной войне против Украины.

В свою очередь председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на брифинге заявил, что GMLRS дальностью 80 километров, которые ВСУ используют для HIMARS, полностью восполняют потребности украинской армии.

Отвечая на вопрос журналиста о том, собирается ли США поставить Украине дальнобойное вооружение, при помощи которого ВСУ могли бы нанести удар по оккупированному Крыму или Керченскому мосту (Крымскому мосту), Остин заявил: "То, что у них есть и с чем они работают, дает им большие возможности". При этом министр обороны США добавил, что дальнейшие поставки техники украинским войскам будут зависеть от нужд Киева.

Напомним, вчера российские СМИ со ссылкой на оккупантов сообщили, что Украина уже якобы получила ракеты для РСЗО дальностью 300 километров. Официально эту информацию в Киеве не комментировали.

В свою очередь недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что, по его оценкам, сейчас Украина получает снаряды повышенной дальности действия.

Также мы писали, что в ходе сегодняшней встречи в формате "Рамштайн" США обязались передать Украине, помимо новых единиц РСЗО HIMARS, и две системы ПВО NASAMS.