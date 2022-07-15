Резніков упевнений у постачанні Україні далекобійних ракет ATACMS

Глава оборонного відомства заявив, що західна зброя вже дозволила скоротити кількість загиблих українських бійців на лінії фронту на Донбасі.

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю для Financial Times заявив, що він упевнений у постачанні далекобійних ракет ATACMS для американських РСЗВ.

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Україна останні три тижні завдає ракетних ударів по російських складах глибоко в тилу за лінією фронту. Спочатку Захід не хотів постачати Україні HIMARS через побоювання в ескалації війни. Зараз вони є у ЗСУ та з високоточними ракетами з дальністю до 84 км.

Виходячи з цього, Резніков висловив упевненість, що партнери поставлятимуть Україні ракети з дальністю польоту 300 км. Також зросте кількість реактивних систем залпового вогню HIMARS. На думку міністра, вони вже змінили правила гри на війні.

Західна високоточна та далекобійна зброя краща, ніж українська артилерія радянських часів. Тому поява цієї зброї на полі бою сприяла скороченню кількості загиблих серед ЗСУ на Донбасі, яка ще в травні була до 100 бійців на день.

Глава оборонного відомства також висловив сподівання, що до кінця року на полі бою відбудуться серйозні зміни на користь України.

"Я сподіваюся, що цього року ми побачимо контрнаступальну кампанію, і що вона буде успішною", — резюмував Резніков.

Нагадаємо, 9 липня повідомлялося, що США можуть передати Україні ракети ATACMS. У разі постачання ракет дальністю 300 км Україна зможе добити до кримського мосту.