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Военный Фокус Российско-украинская война

Резников уверен в поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS

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ATACMS в украине
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО М270

Глава оборонного ведомства заявил, что западное оружие уже позволило сократить количество погибших украинских бойцов на линии фронта на Донбассе.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью для BBC заявил, что он уверен в поставках дальнобойных ракет ATACMS для американских РСЗО.

Украина последние три недели наносит ракетные удары по российским складам глубоко в тылу за линией фронта. Сперва Запад не хотел поставлять Украине HIMARS из-за опасения в эскалации войны. Сейчас они есть в ВСУ и с высокоточными ракетами с дальностью до 84 км.

Исходя из этого Резников выразил уверенность, что партнеры будут поставлять Украине ракеты с дальностью полета 300 км. Также возрастет и количество реактивных систем залпового огня HIMARS. По мнению министра они уже поменяли правила игры на войне.

Западное высокоточное и дальнобойное оружие лучше, чем украинская артиллерия советских времен. Поэтому появление этого оружия на поле боя способствовало сокращению числа погибших среди ВСУ на Донбассе, которое еще в мае было до 100 бойцов в день.

Глава оборонного ведомства также выразил надежду, что до конца года на поле боя произойдут серьезные изменения в пользу Украины.

"Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступательную кампанию, и что она будет успешной", — резюмировал Резников.

Напомним, 9 июля сообщалось, что США могут передать Украине ракеты ATACMS. В случае поставок ракет дальностью в 300 км Украина сможет добить до крымского моста.