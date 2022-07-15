Резников уверен в поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS

Глава оборонного ведомства заявил, что западное оружие уже позволило сократить количество погибших украинских бойцов на линии фронта на Донбассе.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью для BBC заявил, что он уверен в поставках дальнобойных ракет ATACMS для американских РСЗО.

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Украина последние три недели наносит ракетные удары по российским складам глубоко в тылу за линией фронта. Сперва Запад не хотел поставлять Украине HIMARS из-за опасения в эскалации войны. Сейчас они есть в ВСУ и с высокоточными ракетами с дальностью до 84 км.

Исходя из этого Резников выразил уверенность, что партнеры будут поставлять Украине ракеты с дальностью полета 300 км. Также возрастет и количество реактивных систем залпового огня HIMARS. По мнению министра они уже поменяли правила игры на войне.

Западное высокоточное и дальнобойное оружие лучше, чем украинская артиллерия советских времен. Поэтому появление этого оружия на поле боя способствовало сокращению числа погибших среди ВСУ на Донбассе, которое еще в мае было до 100 бойцов в день.

Глава оборонного ведомства также выразил надежду, что до конца года на поле боя произойдут серьезные изменения в пользу Украины.

"Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступательную кампанию, и что она будет успешной", — резюмировал Резников.

Напомним, 9 июля сообщалось, что США могут передать Украине ракеты ATACMS. В случае поставок ракет дальностью в 300 км Украина сможет добить до крымского моста.