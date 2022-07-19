Україна може отримати ATACMS: куди долетять американські ракети (фото)

Тактичні ракети ATACMS можуть стати найбільш далекобійною зброєю у ЗСУ, яка дозволить накрити вогнем не лише окупований Крим, а й усі прикордонні області РФ.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що за його оцінками Україна вже отримує більш далекобійні снаряди для HIMARS, ніж було на початку. У мережі опублікували фото, куди зможуть дістати ракети ATACMS.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Тактичні ракети ATACMS — це снаряди, що дозволяють стріляти на дистанцію до 300 км. Існує кілька їх модифікацій, які відрізняються дальністю та точністю. Яку з версій можуть отримати ЗСУ, наразі невідомо.

За допомогою РСЗВ HIMARS можна запускати одну ракету ATACMS, а з РСЗВ М270 — дві. HIMARS мобільніший, тому його вогневі можливості менше, ніж у тяжчій гусеничній М270. Якщо Україна отримає ATACMS, то це буде далекобійним озброєнням. Нині "довгою рукою" у ЗСУ є "Точка-У" з дальністю до 120 км і ракети GMLRS для HIMARS з 84 км.

ATACMS — куди доб'ють американські ракети

Судячи з опублікованої карти, ЗСУ зможуть покривати всі тимчасово окуповані території — АР Крим, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську та Харківську області. Крім того, дальності ракет вистачить, щоб знищувати цілі і на території РФ з Білоруссю.

[ + – ] Радіус ураження ракет ATACMS

Ракета ATACMS — чи зможе їх збивати російське ППО?

Італійський військовий експерт Томат Тейнер стверджує, що російські засоби ППО будуть неефективні проти ATACMS.

"Батареї С-400 будуть... Ну, вони перетворяться на справжній металобрухт", — вважає експерт.

Нагадаємо, за словами Данілова, Україна вже отримує більш далекобійні ракети для HIMARS, ніж це було раніше.

Раніше міністр оборони Резніков заявив, що він упевнений у постачанні Україні ракет ATACMS.