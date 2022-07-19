Украина может получить ATACMS: куда долетят американские ракеты (фото)

Тактические ракеты ATACMS могут стать самым дальнобойным оружием в ВСУ, которое позволит накрыть огнем не только оккупированный Крым, но и все приграничные области РФ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по его оценкам, Украина уже получает более дальнобойные снаряды для HIMARS, чем было в начале. В сети опубликовали фото, куда смогут достать ракеты ATACMS.

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Тактические ракеты ATACMS — это снаряды, позволяющие вести стрельбу на дистанцию до 300 км. Существует несколько их модификаций, которые отличаются дальностью и точностью. Какую из версий могут получить ВСУ на данный момент неизвестно.

При помощи РСЗО HIMARS можно запускать одну ракету ATACMS, а с РСЗО М270 — две. HIMARS более мобильный, поэтому его огневые возможности меньше, чем у более тяжелой гусеничной М270. Если Украина получит ATACMS, то это будет самым дальнобойным вооружением. Ныне "длинной рукой" в ВСУ является "Точка-У" с дальностью до 120 км и ракеты GMLRS для HIMARS с 84 км.

ATACMS — куда добьют американские ракеты

Судя по опубликованной карте, ВСУ смогут покрывать все временно оккупированные территории — АР Крым, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Харьковскую области. Кроме этого, дальности ракет хватит, чтобы уничтожать цели и на территории РФ с Беларусью.

[ + – ] Радиус поражения ракет ATACMS

Ракета ATACMS — сможет ли их сбивать российское ПВО?

Итальянский военный эксперт Томат Тейнер утверждает, что российские средства ПВО будут неэффективны против ATACMS.

"Батареи С-400 будут… Ну, они превратятся в сущий металлолом", — считает эксперт.

Напомним, по словам Данилова, Украина уже получает более дальнобойные ракеты для HIMARS, чем это было ранее.

Ранее министр обороны Резников заявил, что он уверен в поставках Украине ракет ATACMS.