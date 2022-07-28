Обе партии в Конгрессе США выступают за передачу ВСУ дальнобойных ракет ATACMS

Тактические ракеты могут стать самым дальнобойным средством в арсенале украинской армии.

Член комитета Палаты представителей США по делам Вооруженных сил Элисса Слоткин заявила, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка передаче Украине ракет ATACMS. Об этом сообщает CNN.

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По словам Слоткин, как демократы, так и республиканцы выступают за передачу Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет ATACMS. Украина месяцами призывает Штаты передать эти ракеты так как ныне к HIMARS поставляют ракеты с дальностью до 84 км.

"Я думаю, что то, что мы очень твердо услышали от президента Зеленского и подтвердили сегодня, это то, что украинцы действительно хотят несколько раз ударить Россию по зубам до наступления зимы. Поставить ее в наилучшее возможное положение, особенно ударить ее на юге", — пояснила Столкин.

Что известно о ракетах ATACMS?

Тактические ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы до 300 км. Всего существует несколько модификаций ракет с разной дальностью и точностью. Если ВСУ их получит, то это будет самым дальнобойным средством в армии. Ныне "длинная рука" ВСУ — "Точка-У" с дальностью до 120 км.

Их дальности хватит, чтобы поражать цели на всех оккупированных территориях, а также в приграничных областях РФ.

Напомним, ранее министр обороны Резников выразил уверенность, что Украина получит ракеты ATACMS. Западное оружие влияет на уровень потерь в ВСУ. Однако на данный момент в Пентагоне считают, что ВСУ имеют ракеты, восполняющие потребности армии, поэтому ATACMS поставлять не будут.