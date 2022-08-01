Україна отримає кілька військових кораблів із ВМФ Британії, — посол (відео)

Наразі на військових суднах проходять навчання українські моряки. Крім того, кожні чотири місяці Лондон навчатиме до 10 тисяч українських військових.

Великобританія передасть Україні кілька військових кораблів із власного військово-морського флоту. Наразі в країні для цього проходять навчання українські моряки. Про це розповів посол України в Лондоні Вадим Пристайко в інтерв'ю українському інформаційному ресурсу "Суспільне".

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За його словами, Лондон навчатиме до 10 тисяч українських бійців упродовж кожних чотирьох місяців. Підготовка військових уже розпочалася, це добровольці — чоловіки та жінки від 25 до 45 років усіх професій. Більшість із них не мають базової військової освіти.

"Вони копають траншеї, вивчають зброю, їздять на бойових машинах, повністю умундировані, одягнені", — розповів Пристайко.

Крім того, зараз навчаються українські моряки на одному з військових кораблів, який Лондон передасть Києву найближчим часом.

"Вони керують кораблем та зброєю. Таких кораблів буде кілька", — повідомив посол.

Водночас дипломат зазначив, що після повномасштабного вторгнення РФ до України Туреччина закрила протоки для всіх військових кораблів.

"Наші пріоритети зрушили, нам зараз потрібні протимінні кораблі. 2 — це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо… Однак це не тільки два кораблі. Вони мають більше того ж класу", — заявив дипломат.

Вадим Пристайко розповів, що кораблі модернізують. За його словами, їх перероблять, оновлюватимуть і додадуть туди обладнання, яке буде потрібне для українських військових.

Нагадаємо, 26 липня у розвідці Британії зазначили, що військово-морський флот РФ не може висадити десант для захоплення Одеси через протикорабельні ракети, які мають Україна.

Раніше, 30 червня, у МВС розповіли, що українська армія нівелювала весь Чорноморський флот Росії після звільнення острова Зміїний у Чорному морі. Крім того, ворожий десант не зможе висадитись у цій частині моря.